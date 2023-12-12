新华社华沙12月11日电（记者张章 张琨）由总理莫拉维茨基领导的波兰政府11日未能通过波兰议会众议院信任投票，众议院随后选举曾担任欧洲理事会主席的前总理图斯克为总理负责组阁。

据波通社报道，莫拉维茨基当天在众议院发表了施政演说。在随后进行的信任投票中，他所领导的政府获得190票支持、266票反对。根据波兰宪法规定，由于莫拉维茨基政府未能通过信任投票，众议院将选举新总理组阁。

在众议院当晚举行的总理选举投票中，图斯克以248票支持、201票反对的结果当选。图斯克政府预计将于13日宣誓就职。

波兰众议院共有460个席位。在10月15日举行的议会选举中，法律与公正党继续保持众议院第一大党地位，但只获得众议院的194席，未能超过半数席位，失去独立执政资格。由公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党组成的反对联盟总共获得248个席位。波兰总统杜达11月初宣布，根据议会传统，赢得议会选举的政党首先获得组阁机会，他决定将组阁任务交给来自法律与公正党的莫拉维茨基。莫拉维茨基政府于11月27日宣誓就职，按规定需在14天内接受众议院信任投票。

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