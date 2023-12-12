新华社联合国12月11日电 中国常驻联合国副代表戴兵11日在安理会审议刚果（金）问题时发言，呼吁国际社会避免干涉刚果（金）内政。

戴兵说，刚果（金）推进政治进程、维护安全稳定正处在关键阶段。一个和平、稳定、发展的刚果（金）符合地区国家和国际社会的共同利益。刚果（金）大选在即。中方赞赏刚果（金）政府和国家独立选举委员会为筹备选举所作大量努力。中方相信刚果（金）政府和人民有能力举行和平选举。大选是刚果（金）内政。国际社会要充分尊重刚果（金）主权和主导权，鼓励各方通过对话协商解决分歧，避免干涉刚果（金）内部事务。

戴兵说，刚果（金）东部安全形势依然严峻。“M23运动”等武装团伙持续发动袭击，造成人员伤亡和流离失所。中方支持刚果（金）军方和联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）采取联合行动，敦促“M23运动”等武装团伙立即停火止暴，撤出占领区。刚果（金）东部局势牵涉地区整体安全。国际社会要支持内罗毕进程和罗安达进程，支持有关国家通过对话协商化解分歧。中方支持区域组织开展维和行动，希望地区国家同刚果（金）加强协调，维护地区共同安全。

戴兵说，中方欢迎刚果（金）政府同联刚稳定团签署全面脱离接触计划，就联刚稳定团分阶段缩编撤离达成一致。联刚稳定团未来过渡要同刚果（金）政府做好任务交接，有利于维护撤出地区安全稳定。要确保联刚稳定团安全有序过渡，保障维和人员和联合国资产安全。

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