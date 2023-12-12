新华社北京12月11日电 12月11日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

阿卜杜拉希扬高度赞赏中国担任联合国安理会轮值主席国期间为在加沙实现人道停火所作的努力，感谢中方为推动伊朗和沙特和解作出的贡献，表示伊方愿同中方加强各领域合作，推动伊中关系不断向前发展。

王毅表示，中方愿同伊方落实好今年习近平主席和莱希总统两度会晤达成的重要共识，加强沟通、巩固互信、拓展合作，在国际和多边场合协调配合，践行真正的多边主义，维护两国和广大发展中国家正当权益及国际公平正义，推动中伊关系行稳致远。中方支持伊朗和沙特继续改善关系，促进地区国家团结合作，把地区和平与安全真正掌握在自己手中。

双方重点就加沙局势交换了意见。阿卜杜拉希扬表示，伊方反对针对妇女和儿童的杀戮，主张立即在加沙停火止战，开辟人道主义救援通道。联合国在巴勒斯坦问题的未来解决中应发挥重要作用。伊方愿同地区国家保持密切沟通，维护地区安全稳定。伊方支持中方提出的全球安全倡议，期待中方更积极致力于缓解加沙局势，解决巴勒斯坦问题，维护地区和平稳定。

王毅强调，在巴以冲突问题上，中方立场概括起来就是尽快停火止战，确保人道救援，恢复“两国方案”。中方的立场同阿拉伯国家一致，同伊斯兰国家和国际社会具有高度共识。各国应就此发出更强有力声音，形成更一致立场。中方认为，任何涉及巴勒斯坦前途命运的安排都应充分反映巴勒斯坦人民的意愿，充分尊重巴勒斯坦人民的建国权和自决权，体现“巴人所有、巴人主导、巴人治巴”。中方愿同阿拉伯和伊斯兰国家加强沟通协调，为重回“两国方案”逐步创造条件，为真正解决巴勒斯坦问题继续发挥作用。

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