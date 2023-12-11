新华社迪拜12月11日电（记者郭爽 王燕）《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）执行秘书西蒙·斯蒂尔11日在《公约》第二十八次缔约方大会（COP28）最后阶段强调，零和思维必将危害全球安全，各方应加速行动，尽快达成共识。

斯蒂尔在当天召开的新闻发布会上指出，新的案文即将出台，他敦促各方加速行动，“在迪拜开启真正造福人类和地球的新篇章”。

“在（联合国气候谈判）关键的最后冲刺阶段，我们一分钟也不能耽误，”斯蒂尔说，“‘我赢你输’必将导致集体失败，归根到底，这关系到全球80亿人的安全。”

斯蒂尔指出，COP28将完成的《巴黎协定》全球盘点需帮助所有国家摆脱困境，他敦促各方清除不必要的障碍，摒弃渐进主义，坚持包容、代表性和透明度等关键原则。

本届大会以“团结、行动、落实”为主题，将完成《巴黎协定》的首次全球盘点，并期待就多个重要问题取得进展，受到国际社会高度关注。大会计划于12日闭幕。（参与记者：邰背平、罗晨、王东震、余福卿）

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