人民网约翰内斯堡12月11日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队赴任一年有余。医疗队积极发挥自身优势救治患者，赢得当地医生及患者的赞许。近期，医疗队队长蒋国庆医生牵头，与泌尿外科卢圣铭医生、妇产科高玲玲医生以及麻醉科李勇医生等成立的腹部外科手术小组，带领当地医生顺利开展多项高难度首创性手术。

11月9日，手术小组带领当地医生，成功开展当地首例腹腔镜脾脏切除术，用微创手术方式解决了一位年轻女性患者的脾肿瘤疾患。由于微创手术具有创伤小、恢复快的优势，术后第一天早上，患者脸上露出笑容，术后第三天便康复出院。坦桑尼亚驻联合国副代表苏莱曼大使得知此事后开心地说：“这是桑给巴尔第一台此类手术，对当地腹腔镜手术技术的发展具有重大意义。”

11月30日，手术小组成功开展了当地首例多脏器联合切除术。患者是一位老年女性，75岁。她因“腹部胀痛伴不能进食、不能排便”入院。病因是腹部肿瘤巨大，侵犯多脏器，需同时施行腹腔巨大肿瘤、全脾脏、部分胰腺和部分胃切除术。此次手术难度很大，耗时5个多小时。手术顺利结束时，手术间里响起一阵热烈的掌声。

不仅老年患者得以救治，中国医疗队也为当地青少年带来福音。11月初，当地一位11岁患儿因颞下颌关节强直导致口腔开口度仅有0.6厘米，常规设备都很难进行气管插管，麻醉科李勇医生当即想到，可以用刚从国内带来的纤维支气管镜引导进行气管插管，最终成功插管麻醉。随后，储伟明医生成功完成颞下颌关节成形术。术后第二天，患儿正常张口说的第一句话是：“谢谢中国医生”。

12月7日，手术小组还成功开展了当地首例腹腔镜下食管巨大憩室切除术。患者为中年男性，因“胸痛”就诊住院。CT显示巨大食管憩室突入左侧胸腔，由于憩室紧贴心脏包膜和胸主动脉，手术风险非常大。手术小组的默契配合使得手术进行得非常顺利。

当天，手术小组还开展了当地首例直肠癌术后肝脏转移病灶切除术，手术顺利完成。该患者是本院医生福特曼的父亲。术后，福特曼医生说，感谢中国医生为我父亲成功开展了手术。

几十年来，中国医生不辞辛苦，用他们精湛的医术不断提高桑给巴尔的医疗水平，给当地人民带来了健康与幸福。

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