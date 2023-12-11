图为现场嘉宾为特展启幕。开罗中国文化中心供图

人民网开罗12月11日电 （记者沈小晓）近日，“万年上山：稻作之源·启明之光”上山文化考古特展在埃及亚历山大皇家珍宝馆开幕。驻埃及使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩、驻亚历山大总领事杨易、埃及旅游和文物部博物馆司司长代表阿里、亚历山大皇家珍宝馆馆长拉贾布、浙江省文物考古研究所所长方向明和中共浦江县委常委、宣传部部长方渊等嘉宾出席开幕活动。

杨荣浩在致辞中表示，日前，首届“良渚论坛”在上山文化的源起之地—中国浙江成功举办。在此次论坛上，中国文化和旅游部与阿拉伯国家联盟秘书处签署了关于共同践行全球文明倡议的联合声明，这是中华文明第一次与另一个文明板块整体即阿拉伯文明携手践行全球文明倡议的联合声明，充分说明倡议得到了包括埃及在内的阿拉伯国家联盟所有成员国的积极支持与热情响应，体现了人类文明发展进步的方向。中阿联合声明签订3天后，中埃合作举办“万年上山：稻作之源·启明之光”上山文化考古特展，充分说明中阿共同践行全球文明倡议既有顶层设计，又有具体项目落实，同时也体现了中埃两国作为两大文明古国，在中阿文明互鉴和人文交流中的引领作用。

上山文化是中国最早的稻作文化，被誉为“远古中华第一村”，是中华文明的重要源头之一。本次特展以上山文化的三大奇迹——稻作、定居和彩陶为主题，分“金色希望——有米万年”“旷野炊烟——有舍万年”“红衣彩陶——有陶万年”三大篇章，通过呈现上山文化稻作证据、定居村落、陶器技术等重要标识，带领观众踏上万年时空穿梭之旅，叩响通往“远古中华第一村”的大门。

25件高精度三维扫描复刻的文物展品，生动的视频演示，多维度、多层次地展现了上山文化的独特价值内涵，将中华文明的亘古渊源、悠长历史，向埃及和世界人民展示。

特展还将同步推出全球线上云展——“万年上山·启源”。云展共分“序章”“晨曦拂稻花”“窑火淬彩陶”“日落听炊烟”“月光酿酒香”五大板块，通过特色的动画游戏体验、图文并茂的学术阐述，结合专家生动精彩的视频讲座，在线上全方面展示万年上山文化的精彩。

此次特展由浙江省文化和旅游厅主办，开罗中国文化中心支持，浙江省文物考古研究所、浦江县人民政府承办，浦江县上山遗址管理中心、亚历山大皇家珠宝博物馆协办，将持续至12月25日。埃及相关考古文博机构专家学者、亚历山大大学等高校中埃学生及在埃中国文化爱好者等百余人参加活动开幕式。

(责编：苏缨翔、吴成良)