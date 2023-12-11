新华社河内12月11日电 题：山水相连 人文相亲——中越文化交流促两国民心相通

新华社记者孙一 胡佳丽

中国和越南建立全面战略合作伙伴关系15年以来，两国人文领域交流日益深化，民心的距离不断拉近。

中越两国山水相连、文化相近，彼此人文交流存在天然的便利条件。根据《西游记》《三国演义》《水浒传》《红楼梦》等中国四大名著改编的电视剧在越南广泛传播。今年26岁的胡志明市国家大学下属人文社会科学大学研究生阮琼梅对记者说：“我是河内人，小时候每到暑假我都会守在电视机前看《西游记》。神通广大的孙悟空、倾国倾城的女儿国国王，都是我特别喜欢的角色。现在如果你去河内老城区的话，还经常能看到有美猴王的表演，吸引不少人驻足。”

当下，越南年轻人比较爱看的中国电视剧以古装类和都市言情类为主。河内戏剧电影大学导演系学生阮明英告诉记者：“中国电视剧编剧不错、制作精良，像《花千骨》《三生三世十里桃花》等作品我们都非常爱看。我明年即将毕业，中国电视剧为我完成毕业设计提供了很多启发。”

音乐作品也是连接中越民众的精神纽带。如今，在越南大街小巷频频能听到《错位时空》《白月光与朱砂痣》等在抖音平台上非常流行的歌曲，不少越南年轻人在听到这些音乐时还会跟唱。同时，像《See tinh》《Body Shaming》等越南网络流行歌曲近两年也在中国迅速走红，越南歌手芝芙也因参加中国综艺《乘风2023》颇受中国观众的喜爱。

今年以来，中越两国人员往来持续升温。今年3月15日，在越南谅山省的友谊国际口岸，头顶斗笠、身穿越南传统奥黛的当地少女赠送鲜花，当地民众举行舞狮表演，欢迎中国试点恢复出境团队游后首批通过陆路口岸赴越的中国旅行团。截至9月底，今年赴越中国游客数已超过112万人次。越南文化体育与旅游部旅游总局副局长何文超表示，旅游合作是越中合作的重要领域，旅游业是越南经济的重要支柱，中国游客的回归为越南经济复苏注入强劲动力。

中越关系的未来在青年，教育合作发挥重要作用。2014年12月，河内大学孔子学院正式成立。据学院中方院长罗军介绍，学院成立9年来积极组织各类青年交流活动，如上个月与中国广西壮族自治区广播电视局等单位合作举办了“同唱一首歌”中国-东盟青年影视歌会，吸引约400人参与。该院还与广西师范大学出版社集团合建独秀书房越南河内大学孔院店，为当地学生了解中国文化提供阅读空间。

越南赴华留学生的规模逐年增加，为更多越南青年直观了解中国历史和文化创造机会。国家留学基金委员会的数据显示，2022-2023学年共有超过2.3万名越南学生来华学习，双方教育合作相互帮助、相互成就。

去年，中方宣布未来5年向越方提供不少于1000个中国政府奖学金名额，以及不少于1000个国际中文教师奖学金名额，帮助越方培养高水平人才和国际中文教师，这将为中越两国的教育合作起到极大促进作用。

河内国家大学下属外国语大学中国语言文化系讲师阮氏红仁表示，当前越中人文领域的合作大有可为，相信双方未来将进一步促进人文交流，继续夯实越中友好的社会基础。

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