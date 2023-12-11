新华社北京12月11日电 （国际观察）巴以冲突再曝美国人权双标行径

新华社记者朱瑞卿 宋盈

日前在联合国安理会举行的巴以局势紧急会议上，作为安理会常任理事国的美国一票否决了一份要求在加沙地带立即实施人道主义停火的决议草案。

分析人士指出，新一轮巴以冲突爆发以来，上万人在战火中丧生，加沙地带陷入人道主义灾难。当前，停火止战已成为国际社会的主流呼声，然而时常把人权话题挂在嘴边的美国不仅反复阻挠联合国安理会通过呼吁加沙停火的决议草案，还在不断向以色列提供军火援助，给冲突火上浇油。是谁在人权问题上玩弄双标，国际社会有目共睹。

不负责任的否决

联合国安理会本月8日对一份要求在巴勒斯坦加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决。该草案由阿联酋提交，得到近100个国家支持。联合国秘书长古特雷斯在投票前说，“全世界的眼睛、历史的眼睛都在注视着我们，现在是采取行动的时候了”。表决结果显示，安理会15个成员国中有13个国家投赞成票，英国投弃权票，只有美国投反对票，声称该草案“脱离现实”。

美国常常以“人权卫道士”自居，频频指责他国破坏人权，然而却反对这份旨在保护加沙地带民众生存权的决议草案。巴勒斯坦总统阿巴斯发表声明说，美国的立场是“侵略性的”和“不道德的”，公然违反了所有人道主义价值观和原则。美国应对以色列在加沙地带造成的儿童、妇女和老人伤亡负责。

作为草案提交方的阿联酋对美国投反对票“深表失望”，强调投票结果不会阻止阿联酋继续敦促安理会成员国采取行动，促使加沙地带的暴力行径尽早结束。俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基投票后说，“今天将成为中东最黑暗的日子之一”，美国再次阻挠了停火呼吁。法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃表示：“法国对这项决议投了赞成票，我们恳求立即实现持久的人道主义停火。”

今年10月，美方一票否决了广受期待的巴西提交的决议草案，对俄罗斯提交的有关巴以冲突的决议草案也投了反对票。伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼指出，安理会在采取果断行动方面遇到障碍，主要是因为美国否决了多项决议草案。

源源不断的军援

“我们所有导弹、弹药、精确制导炸弹，所有飞机和炸弹，都来自美国。”以色列退役少将伊扎克·布里克日前接受以色列媒体采访时说，“只要他们一断供，你就打不下去……大家都明白，没有美国，我们打不了这场战争。”

新一轮巴以冲突爆发后，美国不仅在国际场合否决呼吁巴以停火的决议草案，还不断向以色列直接提供军事支持，无数来自美国的炮弹落在了加沙地带的土地上。美国总统拜登强调美国政府对以色列安全的支持“坚如磐石”。美军不仅向以方运送大量航空炸弹和炮弹，还向中东地区派出航母打击群、部署“萨德”导弹防御系统、增派“爱国者”防空导弹营，为以色列“撑腰”。

英国《卫报》文章指出，美国国内法律规定，美国的对外军事援助不得被用于“违背人权”的用途。例如《莱希法》，该法要求美国政府审查任何接受美国训练或使用美国武器的外国军事单位，以确保其不存在“严重侵犯人权”的行为。然而，美国向以色列提供的军事援助如此之多，却没有进行实质审查。

曾在美国国务院分管武器交易的政治军事事务局工作的乔希·保罗在新一轮巴以冲突爆发后辞职，原因是不满政府在缺乏审查的情况下不断加大对以色列的军事援助。他在接受媒体采访时说，美国否决停火决议，同时又加快向以色列提供致命性武器，这两者结合起来不禁让人怀疑美国要求以色列在行动中减少平民伤亡的说法是否真诚。

澳大利亚“珍珠与刺激”网站文章说，当前加沙地带的惨剧之所以发生，是因为美国的允许，美国的一些政客们完全知道自己在做什么。他们口口声声说要保护平民生命，但实际考虑的是自身利益。

分析人士指出，美国政客之所以大力支持以色列，很大程度上是出于政治选举考虑。然而随着巴以冲突持续升级，美国不“灭火”反而“拱火”的行为终将遭到反噬。近期美国青年和少数族裔对巴勒斯坦的同情度不断上升。美国昆尼皮亚克大学的一项民调结果显示，超过半数35岁以下选民反对美国向以色列提供军援。因此，拜登政府对以色列一边倒的立场或将影响其支持率。

(责编：苏缨翔、吴成良)