新华社北京12月11日电 日本多家媒体10日援引消息人士的话报道，执政党自由民主党最大派系“安倍派”秘密政治资金丑闻持续发酵，首相岸田文雄计划近期改组内阁并调整自民党高层人事，以撤换涉事“安倍派”高官。

安倍派正式名称为“清和政策研究会”，此前由前首相安倍晋三领导。日本媒体近日曝出，这一派系向所属议员下达销售指标，要求他们以每张2万日元（约合989元人民币）的价格出售政治筹款集会入场券。如果超过销售指标，多出的资金将有机会返还给议员，成为他们的额外收入。

共同社10日援引消息人士的话报道，过去5年，安倍派未按相关规定记录上述收支，该秘密资金累计总额可能达到数亿日元。这一派系多名成员被指拿到回扣，包括内阁官房长官松野博一、经济产业大臣西村康稔和自民党国会对策委员长高木毅等。

共同社援引消息人士的话报道，岸田文雄已决定撤换松野博一，正在考虑撤换西村康稔和高木毅。自民党内另有人主张，把自民党政务调查会长萩生田光一和自民党参议院干事长世耕弘成一并裁掉，从而使安倍派核心“5人组”全部脱离内阁和自民党高层。

另有消息人士透露，岸田文雄考虑在内阁改组时将安倍派成员全部撤换，使这一派系不再有人在新内阁中担任大臣、副大臣或政务官。预计相关人事变动最早在13日临时国会结束后启动。

针对安倍派秘密资金丑闻，东京地方检察厅特别搜查部已经以涉嫌违反《政治资金规正法》发起调查。（张旌）

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