新华网新加坡12月11日电 作为“文明互鉴 携行致远——国家大剧院新加坡、马来西亚文化交流行”的首场演出，由中国国家大剧院制作的普契尼歌剧《贾尼·斯基基》（半舞台版）近日惊艳亮相新加坡滨海艺术中心新电信水滨剧院。

图为《贾尼·斯基基》剧照。（中国国家大剧院供图）

由中国国家大剧院自制的歌剧作品是此次文化交流活动中最为精彩的篇章，受到了新加坡观众的热切期待。2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，为积极响应高质量共建“一带一路”号召，除了歌剧表演，中国国家大剧院与中国—东盟中心共同在新加坡主办一系列精彩纷呈的文化交流活动，旨在以艺术搭建文明互鉴、民心相通的桥梁。

图为《贾尼·斯基基》剧照。中国国家大剧院供图。

据了解，本月5日，中国国家大剧院的艺术家与新加坡友人参加在新加坡河川生态园大熊猫主题音乐快闪活动，共同为即将返回中国的大熊猫“叻叻”送上祝福，以音乐传递中新友谊。当天，中国国家大剧院代表团一行还来到新加坡南洋艺术学院，为该校音乐学院声乐系学生进行细致专业的舞台实践指导，与当地学生开展交流活动。

9日，在新加坡滨海艺术中心新电信水滨剧院，中国国家大剧院的艺术家们与新加坡大都会管弦乐团合作，再度上演以中文演唱的中国国家大剧院原创儿童歌剧《没头脑和不高兴》。10日，新加坡中国文化中心展映中国国家大剧院话剧电影《林则徐》，为观众们呈现英雄林则徐的精神世界。11日，中国国家大剧院代表团将赴马来西亚开展文化交流活动，书写新的友谊佳话。

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