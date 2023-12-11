12月9日，“中日高端智库学者对话：国际变局下中日维护和平、促进繁荣的共同责任”国际学术研讨会在京举行。人民网记者 陈建军摄

人民网北京12月10日电（记者陈建军）12月9日，“中日高端智库学者对话：国际变局下中日维护和平、促进繁荣的共同责任”国际学术研讨会在京举行。此次会议是中日两国智库因循中日领导人旧金山会谈精神和方向，探索两国如何在国际变局下承担起维护和平与促进繁荣的共同责任、以“二轨对话”方式促进两国关系走向稳定健康发展的重要实践。来自中日两国的专家、学者等近百人通过线上和线下相结合的方式参加了会议。

在大会开幕式环节，中国社会科学院国际合作局局长姚枝仲，日本众议院议员、国际论坛评议员铃木馨祐，中国国际交流协会副会长、中联部原副部长刘洪才，日本众议院议员、前国务大臣经济企划厅长官船田元，日本众议院议员绪方林太郎，中国社会科学院日本研究所所长、中国社会科学院东海问题研究中心主任杨伯江，日本国际论坛理事长渡边茧分别致辞。

姚枝仲致辞指出，中日应以纪念中日和平友好条约缔结45周年为契机，重温条约精神，恪守条约义务，坚持“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识，严格遵守既有政治原则，不挑战对方核心利益，优先管控风险，妥善处理敏感因素。中日要在区域发展与安全中扮演建设性角色，共同构建维护开放性经济体系与互惠性合作机制，维护国际与地区和平繁荣、应对全球性课题挑战。中日关系的稳定发展需要理性、积极的观念基础与民意环境，这就需要智库发挥作用，不断开展坦率、深入、富有建设性的沟通对话。

铃木馨祐对会议的举行表示祝贺，并回顾了日中关系的发展历程。他强调，中国和日本需在共同规则框架下进行合作。两国应进一步遵循国际规则，优化投资和营商环境，避免外交安全保障领域的摩擦。他希望通过对话解决分歧，解决两国面临的共同挑战，为亚洲和全球的发展作出贡献。

刘洪才在致辞中指出中日关系非常重要，希望两国继续坚持并弘扬中日和平友好条约精神，加深对话与交流，尤其是通过各种方式解决两国民众的相互认知问题。他表示，中方愿同包括日本在内的国际社会一道，着眼人类前途命运，创新对话交流形式，深入开展交流互鉴，不断扩大务实合作，应对全球共同挑战，携手建设更加美好的世界。

船田元回顾了日中关系中的一些重要历史时刻，表示两国关系虽然存在一些困难，但期待双方能够克服困难、改善两国关系。他希望日本政府不要因为安全保障等原因阻止与中国的对话，相反应该进一步加强对话。最后，船田元结合自身经历指出，当前促进日中双方互相理解的重要渠道，是加强两国青年之间的交流。

绪方林太郎在致辞中结合自身担任外交官的经历指出，日中之间应推动建立各项规则和制度，从而加强各领域合作，有效管控分歧，积极相向而行，最终推动双方实现共同发展。

杨伯江致辞表示，中日和平友好条约缔结45年来的实践表明，中日在经济社会政策、全球治理和绿色转型等领域的深度合作具有巨大潜力。中日关系发展得好不好，与中日和平友好条约等四个政治文件遵守得好不好直接相关。国际关系的历史和现实同样证明，阵营对抗没有出路，和平共处、互利合作是唯一正确选择。中日两国需要坚守条约初心，坚持和平共处、反对霸权主义、正确处理台湾问题和历史问题。面对全球范围内的种种挑战，中日两国应以中日和平友好条约精神为指南，增信释疑，深化合作，共同承担起维护和平、稳定与繁荣的责任。

渡边茧在致辞中提到当前国际社会和日中关系所面临的挑战与战略互惠关系的重要性。她呼吁双方重温曾经达成的共识，进一步挖掘两国共同拥有的价值观和利益，通过交流对话解决分歧，相向而行。日中两国学者和研究机构在促进对话、理解和合作方面，能够起到重要作用。

在主旨演讲环节，日本东京大学名誉教授、环日本海经济研究所前理事长河合正弘，中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、国家全球战略智库副理事长王镭，日本综合研究所国际战略研究所副理事长高桥邦夫，中国社会科学院日本研究所副所长吴怀中分别进行了演讲。日本名古屋外国语大学教授真家阳一主持了主旨演讲环节。

河合正弘详细介绍了日中经济关系的现状和趋势。他认为在当前国际形势下，为避免全球经济的实质性割裂，对于日本和中国这两个经济上高度依存的国家来说，维持“建设性并稳定”的双边关系，推动“战略性互惠关系”至关重要。日中两国拥有诸多需要共同面对的经济领域课题，可以以此来进一步推进互信合作。

王镭从经济全球化和中国高质量发展的角度出发，阐述了对推动中日关系发展的看法。他指出，全球经济正向“慢全球化”演变，中国经济也迈向高质量发展，这为中日经济合作提供了新机遇。中日应以长期积累的经贸关系为基础，携手应对全球经济变局，实现和平、繁荣的共同目标，为亚洲和世界经济发展做出贡献。

高桥邦夫回顾了自身在中日两国之间开展友好交流活动的珍贵案例，认为日中两国民众其实存在着许多共鸣之处，双方需要通过对话解决问题。他建议两国进行一系列高层对话，包括政府高官、学者和民间团体之间的交流，以推动双边关系的改善。他对未来日中关系的发展持乐观态度，认为双方能够在解决问题的过程中获得共赢。

吴怀中在演讲中指出，中日关系正经历着深刻的范式变化，这种变化使得两国在基本相处之道、共识基础和打交道模式上与以往产生了明显的不同。他认为，中日未来要构筑和平共处、相互尊重、合作共赢的关系，需要共同树立正确的认知、有效管控分歧、推进互利合作、承担大国责任和促进人文交流。

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