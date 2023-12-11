新华社马那瓜12月10日电（国际观察）促发展惠民生 中国和尼加拉瓜复交红利不断释放

新华社记者吴昊

2021年12月10日，中国同尼加拉瓜恢复大使级外交关系。两年来，中尼关系呈现跨越式发展，各领域务实合作快速推进，为尼经济发展注入新动力，为当地民众带来新福祉，两国复交红利不断释放。

自贸协定开新窗

“在那次展会上，中国消费者排起长队，期待品尝尼加拉瓜优质牛肉。”尼发展、工业和贸易部部长贝穆德斯对一个月前举行的第六届中国国际进口博览会印象深刻。

贝穆德斯表示，这是尼加拉瓜代表团首次线下参加进博会，向中国消费者展示咖啡、海鲜、牛肉、花生、蜂蜜、朗姆酒、雪茄和巧克力等优质尼加拉瓜产品。

图为11月6日在第六届进博会国家展拍摄的尼加拉瓜展台。新华社记者 高巍 摄

中尼复交以来，经贸合作步入发展快车道。去年7月，两国签署中尼自贸协定“早期收获”安排并启动全面自贸协定谈判。今年5月，中尼自贸协定“早期收获”安排正式生效实施。8月31日，中尼自贸协定正式签署。这是中国对外签署的第21个自贸协定，尼加拉瓜成为中国第28个自贸伙伴。

作为中尼两国复交以来最重要的双边务实合作成果，中尼自贸协定为进一步激发两国务实合作潜力打开新窗口。贝穆德斯对尼中在数字经济领域的合作满怀期待，访华期间看到的中国便利的电子支付给他留下深刻印象。在贝穆德斯看来，中国是推动尼加拉瓜数字经济发展的重要支持力量，尼方与华为等中国企业合作，尤其有利于尼中小企业发展。

2022年，中尼双边贸易额达7.6亿美元。中国是尼第二大贸易伙伴和第二大进口来源国，尼是中国在中美洲地区重要的经贸伙伴，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴。尼总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺表示，在共建“一带一路”框架下，尼方正通过与中方合作打造机场、港口、道路等优质基础设施项目，加强物流链发展，改善贸易通道。“尼方期待成为贸易平台和区域中心，推动中国产品在中美洲找到更大市场，也造福中美洲数千万民众。”劳雷亚诺说。

从尼加拉瓜第一时间加入共建“一带一路”合作，到尼全力支持落实全球发展倡议，再到中尼较短时间内签署自贸协定，中尼务实合作不断走深走实。尼发展、工业和贸易部预计，今年尼加拉瓜对华出口将同比增长20%；随着中尼自贸协定生效，明年尼对华出口有望大幅增长。

务实合作惠民生

复交两年来，中尼务实合作给尼加拉瓜经济社会发展和百姓生活带来一系列令人欣喜的变化。首都马那瓜的发展就是生动的缩影。

2021年12月31日，在尼加拉瓜马那瓜举行的中国驻尼加拉瓜大使馆复馆仪式上，五星红旗伴随着《义勇军进行曲》冉冉升起。新华社记者 辛悦卫 摄

近年来，这座百万人口城市一直希望改善老旧的公共交通系统。中尼复交后，数百辆崭新环保的中国客车陆续运抵马那瓜，安全快速地在城市街头穿梭，引领居民迈入现代化公共交通新时代。

在马那瓜东部，数百套由中国政府援建的尼加拉瓜保障房正在紧锣密鼓地建设中。石波作为中建国际拉美公司尼加拉瓜国别经理参与项目承建工作。他表示，这是中尼复交后首个大型合作项目，充分体现两国政府高度契合的执政理念和全心全意为人民服务的宗旨，希望项目早日完工，惠及尼加拉瓜人民。

马那瓜市市长鲁埃达认为，从打造智慧城市到建设经济强国，中国拥有丰富经验，优化机构设置、提升基础设施水平、壮大小型企业等中国实践，对尼加拉瓜城市和国家治理都有重要借鉴意义。

复交红利也体现在文化教育领域。30多名尼加拉瓜留学生已前往中国开启求学新生活，成为双边友好交流的新使者。根据中国教育部中外语言交流合作中心与尼教育部签署的谅解备忘录，双方将在尼师范学院合作开展中文教育，共同为尼中小学培养本土中文教师。今年9月，昆明理工大学与尼加拉瓜国立自治大学合作共建的尼加拉瓜国立自治大学孔子学院被正式授牌，这是中尼合作共建的第一所孔子学院。

为尼加拉瓜学生提供赴华学习农业工程、生物技术、可再生能源等专业的机会，帮助当地年轻人步入科技前沿领域，进而支持尼大型项目；与中国公司合作，通过配置无线网络和线上教学工具，推动教育数字化转型……谈起尼中教育合作成果，尼国立自治大学校长拉莫娜·罗德里格斯如数家珍。

2022年1月31日，尼加拉瓜首都马那瓜市中心标志性建筑国家宫点亮“中国红”。新华社发（中国驻尼加拉瓜使馆供图）

共同命运促发展

在尼加拉瓜西部莱昂古城博物馆，几片中国瓷器静静躺在展厅里。数百年前，它们漂洋过海来到这里，陪伴这座火山脚下的古城走过不凡历史。

中尼交往源远流长，两国人民彼此素怀友好感情。在尼文化部长莫拉莱斯看来，尽管两国在领土面积和人口数量等方面有所不同，但多元多彩的两国文化有不少共通之处。“尼中人民都对自身文化身份充满自豪，都有尊重和关爱长辈的传统。”

中尼同为发展中国家，两国执政党中国共产党与桑地诺民族解放阵线有着相似的奋斗经历，也都秉持以人民为中心的执政理念。复交两年来，两国高层在务实合作以及治国理政经验交流等领域互动密切。

“通过频繁对话和互访，我们发现尼中两国在治理模式、共享愿景等方面有许多相似之处。”劳雷亚诺告诉记者。

劳雷亚诺认为，尼中关系是构建人类命运共同体的“最好例证”。“中国拥有14亿多人口和广阔领土，而尼加拉瓜是个人口较少、资源有限的小国。但中国始终对我们平等以待，我们对此表示感激。”在劳雷亚诺看来，尼中致力于打造基于相互尊重和追求正义的双边关系，既促进两国发展、造福两国人民，也为更美好、更公正的世界发展作出贡献。

(责编：艾雯、刘洁妍)