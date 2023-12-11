开幕仪式现场。主办方供图

人民网北京12月10日电 （曹欣悦）“再寻桃花源——任建国中国画作品展”9日在中国美术馆开幕。展览分“记忆重启”“乘物游心”“云海听风”“桃花依旧”和“自有我在”五个单元，共展出旅澳华人艺术家任建国多年来创作的80余件代表作品，展示了他20世纪80年代以来从工笔重彩到新写意风格的创作成果。

牛克诚致辞。主办方供图

中国艺术研究院国画院院长牛克诚表示，任建国的作品用笔墨为载体，塑造了一个视觉上的桃花源。早期的风格以及现在的写意理论，都贯彻了闲适自由轻松的状态。在《再寻桃花源》中，既能感受到人间的浓情蜜意和人间烟火气，同时作品中也能感受到他创造出的精神乐园。

宋敬武致辞。主办方供图

中国欧盟协会副会长兼秘书长宋敬武表示，任建国笔下的中国水墨画展现了一种东西方的交流。中国艺术应该走出去，让世界了解中国画所表现的人文精神、生活状态，以及精神内涵。只有这样才能更好地同西方交流、同西方对话、互相取长补短。

任建国致辞。主办方供图

任建国表示，他的中国画创作从传统出发，融入现代因素，在传统的创造性转化语境中表达对于美好生活的热爱，讴歌和礼赞祖国美好山川和自然之美。

吴为山致辞。主办方供图

全国政协副秘书长、民盟中央副主席、中国美术馆馆长吴为山表示，中华文化博大精深，要向世界讲好中国故事，把优秀的海外华人吸引到中国来，让他们看看发展的中国，看看新时代的中国。当他们再到西方去时，会用亲身的感受，用他们的画笔、情感，来宣传伟大的新时代。希望海内外的中华儿女、优秀的艺术家们，把自己的作品呈现在中国美术馆，让美发扬壮大。

本次展览由中国美术馆主办，中国艺术研究院国画院、中国国家画院人物画所协办。

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