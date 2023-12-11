新华社莫斯科12月10日电（国际观察）西方“疲劳症”下俄乌和谈曙光仍难现

新华社记者赵冰

过去一段时间，俄罗斯与乌克兰的冲突继续，乌方持续反攻未能有效突破俄军防线。随着严冬来临，战事正陷入僵局。与此同时，西方国家开始对援助乌克兰“感到疲劳”，有传言称俄乌双方已秘密开启谈判。

分析人士认为，尽管西方出现“乌克兰疲劳症”，但仍有意愿继续支持乌方打下去。由于俄乌在谈判条件、和平愿景等方面存在根本性分歧，因此双方谈判前景依然渺茫，短期内看不到恢复和平的曙光。

战事陷入僵局

近期，俄乌冲突继续延宕，战场形势陷入胶着。俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热等方向持续阻击乌军攻势。乌军则因夏季反攻进展不利和西方援助减少，自10月下旬以来被迫从积极进攻转向防御。双方开始更频繁地使用导弹和无人机等远程武器发动攻击。

乌克兰空军11月25日在社交媒体发文说，俄罗斯当天凌晨出动75架攻击型无人机对乌发动空袭，空袭主要方向是乌首都基辅市。图为基辅市一栋建筑屋顶被无人机碎片击中。新华社发（罗曼·佩图什科夫摄）

据俄方通报，12月3日至8日，俄军使用高精度武器和无人机对乌军火库等设施进行30次集群打击，还攻击了乌武装部队和外国雇佣军驻地。乌军一周时间内仅在红利曼和顿涅茨克方向上就分别损失了1400余人和1500余人，另有数十辆装甲车和火炮被摧毁，5架飞机和224架无人机被击落。

据乌克兰媒体报道，自11月以来，乌首都基辅以及西部、南部多地关键设施遭到俄无人机持续袭击。同时，乌军近一个月来加大了对克里米亚的空袭力度，意在侦察和搜集俄军信息以发起更大规模行动。此外，乌军方称，俄军集结了超过4万名士兵进攻顿涅茨克重镇阿夫杰耶夫卡，虽损失严重但攻势未减。

俄国防部长绍伊古日前表示，乌军过去半年在所谓反攻中已损失超过12.5万人和1.6万件武器装备，乌克兰和西方“孤注一掷的举动没有改变战场形势”。乌武装部队总司令扎卢日内此前在接受英国《经济学人》杂志采访时承认，冲突“陷入僵局，可能持续数年”，乌军无法突破俄军防线，“事实上已陷入困境”。

西方“疲劳症”蔓延

随着战场形势持续胶着，“乌克兰疲劳症”正在西方国家蔓延。

美国是乌克兰最主要支持者，但新一轮巴以冲突爆发后美国对以色列的大力度军援分流了对乌援助。国内党争也影响了美国援乌力度，美国会参议院6日未能通过白宫提出的包括逾600亿美元对乌援助款项的特别拨款申请。

图为5月31日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社发（亚伦摄）

德国基尔世界经济研究所近期发布的报告显示，2023年8月至10月，西方国家承诺对乌援助计划总额21.1亿欧元，比2022年同期减少87%，为2022年1月以来最低。报告说，欧盟和美国的对乌援助计划都有很大不确定性。

欧盟14日至15日将举行峰会，就500亿欧元对乌援助计划进行表决，但欧盟官员表示，成员国达成一致“非常非常困难”。匈牙利总理欧尔班公开反对援乌计划和欧盟启动乌克兰入盟谈判。斯洛伐克新任总理菲佐也明确反对军事援助，称只愿对乌提供人道主义援助。波兰民调显示民众对援乌感到疲惫，波乌关系还因波对乌粮食进口禁令出现裂痕。意大利总理梅洛尼尽管公开表达挺乌立场，但她此前在接到恶作剧电话时承认，各方都对乌克兰危机“感到厌倦”。

尽管如此，援乌在西方仍是“政治正确”，一些国家依然有较强的援乌意愿，并且正设法加强乌军事生产能力。美国近期与乌克兰签署了联合生产和技术共享的军工合作协议，德国莱茵金属公司计划今年年底在乌西部建立装甲车辆生产线。

此外，美国国务卿布林肯7日公开表示，美对乌军援有利于美国经济。对此，俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部项目主任季莫费·博尔达切夫认为，不应期待西方减少甚至中断对乌援助。

和谈暂时难期

美国知名调查记者西摩·赫什近日爆料称，由俄联邦武装力量总参谋长格拉西莫夫和乌武装部队总司令扎卢日内牵头的俄乌和谈似乎已启动。根据赫什的说法，双方正在磋商的恢复和平条件可能包括，乌方可加入北约但北约承诺不在乌境内部署部队和进攻性武器，俄方则保留克里米亚以及顿涅茨克、卢甘斯克等地的部分领土。

图为2022年3月7日在白俄罗斯境内别洛韦日森林拍摄的俄乌代表团谈判的资料照片。新华社/白通社

对此，有俄专家指出，俄方不可能接受这样的交易，不会相信北约的上述承诺。还有俄专家认为这可能是乌克兰和西方的信息战。乌总统办公室顾问波多利亚克等高官则公开表示，不应炒作谈判话题，俄方尚未改变目标，乌方的立场也没有变化。

分析人士普遍认为，俄乌曾多次交换被俘人员表明双方存在沟通渠道，但由于对恢复和谈的条件以及对未来和平秩序的愿景存在根本性差异，因此双方重启和谈的前景依然渺茫。

美国总统国家安全事务副助理乔纳森·芬纳日前公开表示，美国希望在2024年内迫使俄罗斯按照乌方条件进行谈判。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫直言，有关俄方可以按照乌方条件谈判的言论“根本不切实际”。俄外交部无任所大使罗季翁·米罗什尼克也表示，问题关键仍是乌克兰和西方是否真的准备好谈判。他说，至少在目前，俄方仍将一如既往致力于实现特别军事行动的目标。（参与记者：李东旭、张章、贺飞、王丽丽、邓仙来）

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