新华社斯德哥尔摩12月10日电（记者付一鸣）2023年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖及经济学奖颁奖仪式10日在瑞典首都斯德哥尔摩举行。

获得今年诺贝尔物理学奖的是皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶；化学奖得主为蒙吉·巴文迪、路易斯·布鲁斯和阿列克谢·叶基莫夫；生理学或医学奖被授予卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼；经济学奖则由美国经济学家克劳迪娅·戈尔丁获得；文学奖被授予挪威作家约恩·福瑟。

在评选委员会代表分别介绍获奖者成就后，瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫向每位获奖者颁发诺贝尔奖证书、奖章和奖金。今年每项诺贝尔奖的奖金为1100万瑞典克朗（约合100万美元）。

诺贝尔基金会主席阿斯特丽德·瑟德贝里·维丁在致辞中说，在这个观点极化、社会撕裂、冲突持续的历史时刻，我们比以往任何时候都更需要相信知识、启蒙和追求真理。

包括瑞典王室主要成员、政界领导人等在内的千余人出席了颁奖仪式。

12月10日是瑞典化学家和发明家诺贝尔的逝世纪念日，每年的诺贝尔奖颁奖典礼都安排在这一天举行。

(责编：艾雯、刘洁妍)