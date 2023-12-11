新华社加沙12月10日电（记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅10日发表声明说，以色列若想让被扣押人员重获自由，只能通过谈判的方式。

声明说，以色列对加沙地带的地面行动并未实现任何重要目标，只是“随意破坏和杀害”。哈马斯将继续在加沙地带的“每个街区”和以色列军队作战。

另据巴勒斯坦媒体10日报道，以军战机当天对加沙地带北部多个目标进行猛烈轰炸，以军地面部队和巴勒斯坦武装人员在加沙地带南部汗尤尼斯、代尔拜拉赫等地发生激烈冲突。加沙地带卫生部门发言人10日说，过去24小时有近300名巴勒斯坦人死亡，超过550人受伤。

以色列军方10日夜发布战况通报说，以军战机在情报部门支援下，炸死了哈马斯沙贾耶旅的新任高级指挥官伊马德·卡里卡。卡里卡前任维萨姆·费尔哈特12月初被以军炸死。以军通报还说，本轮冲突爆发以来，以军共袭击了加沙地带2.2万个目标，冲突造成426名以军士兵死亡。

当天，以色列北部遭到黎巴嫩真主党和在黎巴嫩的哈马斯武装人员的火箭弹和无人机袭击，造成6名以军士兵受伤。以军则对黎巴嫩南部目标进行报复性空袭和炮击。

加沙地带卫生部门10日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成近1.8万名巴勒斯坦人死亡、4.9万余人受伤，另有7760人失踪。另据联合国数据，已有190万加沙地带民众流离失所。（参与记者：吕迎旭、张天朗）

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