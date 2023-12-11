人民网迪拜12月10日电 （记者管克江、任皓宇）为落实首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会）峰会有关倡议，中国—海合会应对气候变化研讨会于8日在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）“中国角”成功举办。COP28中国代表团团长、中国生态环境部副部长赵英民及中国外交部原副部长刘振民出席会议并致辞，来自海合会秘书处及沙特阿拉伯、阿联酋、科威特等海合会国家代表和中方相关部门、专家和企业代表与会。会议就双方气候政策与行动，绿色低碳技术与实践等展开深入交流，表达了进一步强化中海应对气候变化领域合作的积极意愿。

赵英民指出，中国与海湾阿拉伯国家同属发展中国家，是全球气候治理的重要参与方。中海气候变化研讨会是落实中国—海合会峰会上领导人倡议的重要举措。中国和海湾阿拉伯国家共同面对气候变化挑战与低碳发展机遇，双方开展绿色低碳转型经验交流、深化绿色务实合作正当其时，在可再生能源、低碳技术、氢能等方面合作前景广阔。中海双方应立足构建绿色高质量伙伴关系，加快绿色低碳转型，共同推动构建清洁美好的未来。

刘振民表示，去年12月，中国—海合会峰会成果绘就了中国同海合会国家务实合作发展蓝图，也为未来中海绿色低碳合作指明了方向。此次研讨会为汇聚创新智慧、增进合作共识提供了宝贵平台，有助于进一步推进中海双方互学互鉴、合作共赢。

中海双方代表分享了各自应对气候变化政策与行动，探讨了拓展应对气候变化合作新领域、新路径，并提出务实合作建议。本次会议由生态环境部主办，来自中国生态环境部对外合作与交流中心、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、国家气候中心、“一带一路”绿色发展国际研究院、国家林业和草原局林草调查规划院等机构，以及多个新能源企业代表参会并深入交流。

(责编：于洋、常红)