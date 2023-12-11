新华社迪拜12月10日电（记者罗晨 王燕）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）正在此间举行。在9日的一场中国角边会活动上，《中国能源转型展望2023》报告正式发布。

这份报告在以“携手共铸全球能源转型之未来”为主题的中国角边会活动上亮相，围绕中国如期实现碳达峰碳中和目标、践行《巴黎协定》的战略目标，着力分析阐明在能源低碳转型过程中如何保障能源安全，以最优路径选择获得更好的成本效益等问题。

中国气候变化事务特使解振华在会上强调，探索适合各国国情的最优转型路径，形成包容、务实、可行的能源转型共识至关重要，期望与会智库专家深入分析全球共性、系统性、挑战性问题，提出前瞻和创新的能源转型解决方案，为推动全面落实《巴黎协定》，为全球绿色低碳转型贡献更多智慧和力量。

中国宏观经济研究院能源研究所所长吕文斌介绍说，《中国能源转型展望2023》报告研究显示，中国将走出区别于发达国家的全新绿色低碳增长之路，主要清洁能源技术将实现倍增式、跨越式发展，以比发达国家相对低的人均能耗和碳排放支撑经济社会高质量发展和人民生活水平提升，为全球绿色增长注入信心。

丹麦开发合作和全球气候政策大臣丹·约恩森表示，作为丹中政府间合作的重要成果，《中国能源转型展望2023》报告描绘了中国实现能源转型的路径，为实现碳中和目标指明了前进方向。他指出，能源绿色转型必须是全球性的努力，中国发挥着至关重要的作用，正在积极采取行动推动实现这一愿景。

国际能源署副署长玛丽·沃利克指出，一种新的清洁能源经济正在迅速崛起，中国是加速这一进程的重要贡献者。

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