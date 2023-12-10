新华社迪拜12月9日电 综述：中非新能源合作让更多“小而美”项目惠及非洲

新华社记者王燕 陈梦阳 邰背平

在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会上，中国和非洲在清洁能源领域的创新合作模式探讨引来不少关注。一批小规模、聚焦民生和社区需求的“小而美”中非能源合作项目正生根发芽，以可持续的方式为非洲国家创造社会、经济和环境效益。

本次大会期间，一场以“创新引领中非合作，释放‘光伏+’潜能”为主题的论坛吸引中非各界20多位代表参加。大家围绕如何建立中非合作平台让更多中国创新力量走进非洲、助力“光伏+”在非洲落地等建言献策，共话合作之道。中国国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任陈志华说：“非洲国家一直是我们开展应对气候变化南南合作的重点区域，助力非洲国家实现新能源发展和绿色低碳转型一直是我们的优先合作方向。”

中国生态环境部9月宣布实施“非洲光带”项目，将通过合作建设气候友好的“光伏+”项目、推动气候及光伏发展交流对话、开展光伏战略规划和配套政策研究及实施能力建设项目等方式，利用中国光伏产业优势，帮助解决非洲地区贫困家庭用电照明问题。

中国水电水利规划设计总院副院长顾洪宾介绍，“光伏+”解决方案对于非洲及其社区有较好的适应性，能够在多元用能场景灵活布置，对于推动非洲当地经济和社会协同发展具有重要的现实意义。

气候工作基金会中国区主任张晓华说，中国在“光伏+”领域探索了诸多应用场景和解决方案，可与非洲农业、供水等领域的用能需求有效结合，在非洲探索多种光伏应用形态和场景。

气候工作基金会全球能源转型非洲区主任吉德·伊吉亚多认为，非洲拥有丰富的太阳能资源，发展太阳能可以帮助非洲消除能源贫困，减少温室气体排放，创造绿色就业机会，改善当地居民生活条件。

8日，在迪拜气候大会中国角举办的“一带一路”绿色低碳转型合作研讨会同样聚焦中非能源创新合作。会上宣布“中非能源创新合作加速器项目”正式上线。据中国水电水利规划设计总院国际业务部主任姜昊介绍，该项目将在中国-非盟能源伙伴关系框架下，遴选并推广助力非洲能源转型的创新案例和创新技术解决方案。“这个加速器项目是在共建‘一带一路’倡议提出十周年的背景下诞生的，聚焦中非新能源‘小而美’的创新能源项目，尤其是惠及民生领域的，鼓励并支持它们落地非洲”。

世界自然基金会特使、“一带一路”绿色发展国际联盟联合主席马可·兰博蒂尼对记者说：“一直以来，大家都在关注大型投资建设项目，而低估了较小规模基础设施建设的重要性。”他认为，在非洲及世界其他欠发达地区推行合理能源解决方案非常重要，比如，在欠发达农村地区投资建设微型电网。兰博蒂尼认为，这些支持可持续发展的中小型基础设施一方面可以对偏远、欠发达地区产生重要的经济和社会影响，另一方面也会以不同的方式保护环境，“这是‘一带一路’绿色发展的一个有趣的新方向”。

影响力工场上海创新中心是加速器项目的联合发起方，其负责人费晓静介绍，通过前期大量的非洲本地需求调研，“光伏+”、小规模沼气工程、低成本绿氢制、储、运、用解决方案、风能、地热能、小规模水力发电等可再生能源的开发利用、终端电气化、清洁烹饪、能效提升技术、数字化技术配套平台等相关配套技术、技能培训及设备运维服务等都将是加速器项目的重点征集方向。“最终入选的案例与技术解决方案将得到传播推广，并和非洲当地资源对接，实现落地”。

美国环保协会负责全球气候合作的副总裁曼迪·拉姆哈萝丝认为，相比大规模投资建设项目难度大、耗时长、落地难，这些小规模项目可以有针对性地解决非洲国家偏远地区的实际需求，在获得资金支持和当地社区准许的情况下，更易落地、推进和实施。

记者采访的不少迪拜气候大会与会代表认为，“小而美”理念为中非清洁能源合作注入了一股新鲜力量。创新灵活、实际可行的项目不仅可以为非洲地区带来清洁能源的红利，也可为其他地区提供借鉴经验，在更多社区中树立可持续发展的典范。

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