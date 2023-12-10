人民网伦敦12月9日电 （余颖）12月8日，中国联通“深化中英数字经济合作，推动社会绿色低碳发展”研讨会在线上成功举办，吸引了中英两国业界、企业代表，学界专家参与。与会嘉宾在全球视野下共同探讨中英数字经济合作的方向和新趋势，探讨绿色低碳发展的新路径。

中国联通（欧洲）运营有限公司总经理薛文霞在致辞中特别介绍了中国联通在强化科技创新赋能，助力通信产业绿色可持续发展方向所取得的成果。她表示，双碳目标已成为全球共识，绿色设计与绿色制造成为全球可持续发展的关键。中国联通始终坚持绿色发展理念，积极应对气候变化的威胁，完善产品全生命周期绿色管理，统筹推进绿色管理、建网、运营等各项工作，建设绿色供应链，创新信息化解决方案，赋能全社会绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

蔚来（欧洲）资深政府关系经理李长阳表示，作为汽车工业转型阶段的新兴力量，蔚来汽车的创新换电技术及电池租赁服务能够给用户带来更高的功能价值，同时推动汽车行业形成节能低碳的市场共识，相信蔚来汽车将给欧洲电动汽车市场带来新的面貌。

英国信息系统学会主席Niki Panteli从杰出数字化领导者的关键特征、推动企业数字化转型时面临的主要挑战等角度分析了数字化领导力未来的导向及提升策略。她强调，企业在绿色低碳领域进行数字化转型时，需要赋予数字化领导者足够多的自主权，使他们能够更好地推进现有业务转型。

英国兰卡斯特大学可持续转型与政治经济学教授David Tyfield探讨了中英两国数字可持续发展的现状和未来前景，强调双方要增进互惠互信，以便未来能够在更多领域进行合作。他表示，技术和社会是紧密联系的，在综合考虑各种社会要素背景下，我们需要以更完善的方式，加强两国在数字可持续发展方面的合作。

活动为中英两国数字经济和绿色低碳领域的专家学者提供了一个交流合作的平台，助力凝聚深化合作的广泛共识，释放绿色发展的持续动能，也为两国数字经济和可持续发展注入更多能量。

互动环节，与会专家学者、行业代表基于社会绿色低碳发展现状，就中国联通在绿色可持续发展方面的核心能力与未来计划，以及蔚来汽车在英国市场的发展策略等议题展开深入的碰撞交流。

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