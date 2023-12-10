《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会正在阿联酋迪拜召开。大力发展可再生能源、实施能源转型成为全球应对气候变化的重大战略方向。中央广播电视总台记者对国际可再生能源署总干事卡梅拉进行了专访，他对近年来中国在可再生能源领域取得的成就予以肯定。

在本次联合国气候变化大会上，制定减排方案、减少石油及煤炭等化石燃料生产、增加可再生能源使用等议题成为讨论重点。卡梅拉表示，中国在可再生能源领域取得的成就令人瞩目。

国际可再生能源署总干事 弗朗西斯科·拉·卡梅拉：我们注意到了中国在海上风电和充电站建设方面取得的进展，此外中国还计划在太阳能方面大量投资。我们看到了中国技术的发展，中国能够建设16兆瓦海上风电机组，这是一个非常重要的目标。我见过中国的充电站，充电一秒就能够让新能源车行驶一公里。我们看到很多进步正在中国发生，这让我们相信中国一定会按照承诺，实现碳中和目标。

世界气象组织11月30日在大会开幕当天发布暂定版《2023全球气候状况报告》，并宣布2023年是有记录以来人类历史上最热的一年。卡梅拉表示国际社会应共同努力，齐心协力应对气候变化。

国际可再生能源署总干事 弗朗西斯科·拉·卡梅拉：气候变化的影响将是毁灭性的，它将导致世界各地的财富损失，导致不安全感、发展差距日益扩大。应对气候问题是为每个人而战，没有人能够独自赢得这场战斗。

中国企业分享低碳发展及绿色运营成果

大会期间，不少来自中国的科技企业面向全球分享在低碳发展、绿色运营方面的成果。中国企业使用绿色环保材料制成的产品，在自然环境中可以降解，不会带来塑料污染。

中国参展科技企业工作人员 喻朝阳：我们利用合成生物学的技术，用微生物来制造一个环保可持续性的创新材料。这个材料是从微生物当中长出来，就像人体的脂肪一样，然后做出来的样子就是这样，从这儿出发 ，它就可以做成各种不同的形态，可以做成各种各样的一些制品。

近年来很多中国企业坚持追求可持续发展的方式，与产业链合作伙伴共同践行低碳发展，迈向更环保的未来。

中国参展科技企业工作人员 廖劲松：我们已经从我们产品的原材料选择，生产制造，产品的使用，一直到产品的回收，建立了全生命周期的绿色管理。

（来源：央视新闻客户端）

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