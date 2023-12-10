时光荏苒，日新月异。

回首2023年，广袤的中华大地上，创新创造活力持续升腾。C919国产大型客机圆满完成首次商业飞行，全球首台16兆瓦海上风电机组并网发电，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付……

这一年，高质量发展航道上，中国经济巨轮破浪前行。前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先；农业生产形势良好，工业生产有所加快，前三季度服务业对经济增长贡献率达63%……

只争朝夕，不负韶华。

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

经济运行回升向好

12月4日，一位家住四川成都的消费者收到了来自云南昆明的鲜花快递包裹。这是2023年我国第1200亿件快件。

今年3月起，我国单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创下历史新高，成为消费持续复苏的真实写照。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，消费的热点亮点明显增多。今年以来，餐饮消费加速回暖，电影总票房突破500亿元，文体旅融合趋势明显。前10个月，我国社会消费品零售总额同比增长6.9%，服务零售额同比增长19.0%；前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达83.2%。

当前，消费持续恢复势头没有改变，国内大循环的主导作用正在加强。此外，投资、出口等相关数据同样彰显出我国经济的发展韧性。

从投资看，前10个月，制造业投资同比增长6.2%，其中高技术制造业投资增长11.3%，投资结构继续优化。瞧，西渝高铁现场施工忙，项目进度加快；贵州贵安新区多个数据中心项目建设如火如荼……放眼全国，一大批重大项目密集“上新”。

从出口看，前11个月，我国汽车及其零配件、船舶等出口增长较快，增速分别为42.8%、36.5%。以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的新兴产业出口规模快速增长。

国家信息中心经济预测部财政金融研究室主任、研究员李若愚认为，今年以来，我国经济持续恢复向好，各有关部门围绕着力扩大有效需求、做强做优实体经济、推动民营经济发展等推出了一批稳增长的政策措施，经济回暖的积极因素不断增多。

高质量发展扎实推进

“我们生产的智能换电柜等产品很受欢迎，目前正在积极拓展海外市场。深圳是一片能让企业从‘小不点’变成‘巨人’的土壤，我们对未来发展充满信心。”深圳一家民营企业负责人徐崇延说。

民营经济是推进高质量发展的重要基础。

国家发展改革委民营经济发展局负责人介绍，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布以来，一系列配套政策举措落地实施，民营经济发展总体上呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势。

数据显示，前三季度，新设民营企业同比增长15.3%。调查显示，对宏观经济、营业收入、市场需求、对外贸易等持乐观预期的民营企业占比提升，民营企业市场预期与发展信心进一步提升。

这是一个缩影。如今，我国深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚定不移推进高质量发展，经济增长的含金量更高、绿色成色更浓。

记者在江苏、浙江、广东、重庆、四川等地调研采访发现，当前，多地正在积极推进产业智能化、绿色化、融合化，加快建设现代化产业体系。

江苏昆山打造“搬不走、压不垮、拆不散”的核心产业链条，构建数字经济时代产业创新集群，创新前行的脚步一刻不停；山东寿光锚定“双碳”目标，聚焦建设现代化产业体系，构建特色产业集群，培育创建绿色工厂，加快绿色低碳转型，工业绿色发展水平成效明显……

中国宏观经济研究院经济研究所副研究员宋立义认为，我国经济发展不仅在量的合理增长上取得新成效，更在质的有效提升上取得新进展。当前，我国经济创新动能不断增强。随着一系列宏观调控和改革开放举措有力实施，我国经济增长的动力会更足，韧性和抗冲击能力会更强。

未来发展前景光明

大道不孤，众行致远。

今年11月，第六届中国国际进口博览会积极发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，取得丰硕成果，按年计意向成交创历届新高，金额达784.1亿美元，比上届增长6.7%。

透过进博会的窗口，世界看到中国经济以高水平对外开放促进深层次改革、推动高质量发展的强大韧性与蓬勃活力。“我们已经连续6年参加进博会了，非常看好中国大市场，期待分享中国经济高质量发展带来的新机遇。”孟加拉国参展商萨夫说。

近期，在全球经济面临多重不确定性的背景下，国际机构近来密集上调中国经济增长预期，为中国经济投下“信任票”。国际货币基金组织（IMF）将中国2023年GDP增长预期从之前的5%上调至5.4%，同时上调2024年GDP增长预期；经合组织（OECD）将2023年中国GDP增速预测值上调至5.2%。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。

国家发展改革委国民经济综合司负责人表示，中国经济今年对全球经济增长的贡献将达到三分之一，仍然是全球增长最大引擎。展望未来，中国经济仍然具备较多有利条件和支撑因素：拥有中国特色社会主义制度优势；拥有超大规模市场的需求优势；拥有产业体系配套完整的供给优势；拥有持续深化改革开放带来的动力优势；拥有较大的宏观调控政策空间。

“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变，我们有信心、更有能力实现长期稳定发展，并不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。”该负责人说。

（本报北京12月9日电 本报记者 刘坤）

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