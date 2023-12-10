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多家国际机构上调中国经济增长预期

2023年12月10日11:14 | 来源：经济日报
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近期，多家国际组织和国际商业机构纷纷上调增长预期，为中国经济投下“信任票”。面对错综复杂的内外部环境，中国坚定推进对外开放，稳增长政策措施持续发力，经济展现出强劲活力、韧性和动力，获得国际机构普遍肯定。

复苏态势积极

11月29日，经济合作与发展组织发布最新一期经济展望报告，上调2023年中国经济增长预期至5.2%，高于9月份的预期。此前，国际货币基金组织于11月7日宣布，将2023年中国经济增长预期由5%上调至5.4%。

多家国际商业机构也上调了中国经济增长预期。摩根大通从5%上调至5.2%，摩根士丹利从4.8%上调至5.1%，花旗集团从5%上调至5.3%，瑞银集团从4.8%上调至5.2%，德意志银行从5.1%上调至5.2%。

尽管数字略有差异，但这些调整都指向一个事实：中国经济复苏态势之积极，超出国际社会此前预期。这些国际机构上调预期有着坚实的现实依据。下半年以来，中国经济顶住内外部压力，表现稳健，临近岁末，复苏态势越发积极。

今年前三季度，国内生产总值增速达到5.2%，为实现全年5%左右的预期目标奠定了坚实基础。中国经济不但保持了增长态势，也提升了增长质量。前三季度，中国高技术产业投资同比增长11.4%；电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口同比增长41.7%；服务业增加值同比增长6%，对经济增长贡献率提升至63%；社会消费品零售总额同比增长6.8%，服务零售额增长18.9%。一系列数据表明，有效需求回升较快，产业结构不断优化。

德意志银行集团中国区首席经济学家熊奕认为，相关数据表明中国经济已筑底企稳，实现全年增长目标可期。

进入四季度，中国经济保持向好态势。第六届中国国际进口博览会按年计意向成交金额达784.1亿美元，创历史新高，相比上届增长6.7%。今年“双11”，天猫、京东等平台普遍取得亮眼成绩，线下各大商场、商业综合体纷纷开展多元化、智能化的促销活动，线上线下共同发力，商品消费与服务消费共荣共生，居民消费潜力不断释放。

政策有力有效

国际社会对中国经济的信心越来越强，也源自中国政府政策有力有效。中国扎实推动扩大内需，稳妥有序化解经济金融领域风险，同时坚持扩大对外开放，稳住外资外贸基本盘。

国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，上调2023年中国经济增长预期的一个重要原因，是中国的宏观政策对经济有显著支持作用，使得“中国经济有望实现2023年的增长目标，强劲复苏”。

熊奕认为，中国增发国债并提高预算赤字目标，释放出有力的政策信号，是对市场呼声的积极回应。

近日，国务院批复相关方案，支持北京推进电信、健康医疗、金融等服务业重点领域深化改革扩大开放。中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。商务部对含有内外资不合理差别待遇内容的规定及措施，组织进行专项清理。

商务部研究院研究员周密表示，一系列举措让国际社会看到中国开放的决心，也有利于各界深化对中国经济的认识，消除对中国经济的误解，增强对中国经济的信心。

“面对复杂的外部环境，中国政府坚持在相关产业和市场领域扩大开放，深入推进自贸区等开放平台建设，为各方分享中国发展红利创造机遇。同时，‘一带一路’国际合作高峰论坛、进博会、服贸会、消博会等国际平台和众多创新开放举措，有效促进了国际社会了解中国，推动各方与中国加强合作。”周密说。

投资信心坚定

国际机构密集上调中国经济增长预期也表明，一些对中国经济的唱衰抹黑之举没有奏效。中国经济蓬勃发展势不可当，与中国加强合作是必选项。

第六届进博会吸引3486家企业参展，其中世界500强和行业龙头企业289家，数量为历届之最。第二届全球数字贸易博览会参展企业国际化率超过20%，其中七分之一为世界500强企业。

众多跨国企业用行动表达这样一个态度：中国是全球经济不可或缺的重要部分，“去风险”和“脱钩”根本行不通。

伴随国际社会对中国经济发展前景越来越乐观，对中国市场重要性认识越来越充分，外资企业在中国投资经营的信心也越来越坚定。

今年三季度，中国贸促会对近700家外资企业进行调研访问，八成受访企业预期本年度利润持平或有所提高，近九成预期未来5年利润持平或有所提高。

12月1日，施耐德电气光储直柔示范基地在武汉落成。施耐德电气高级副总裁、能源管理低压业务中国区负责人任婧表示，中国新能源产业具有全球领先地位，施耐德电气加大在中国市场的新能源项目投资，是面向未来之举。

与施耐德电气一样，越来越多的外资企业认识到：中国市场潜力巨大，能够成为企业经营业绩持续增长的“发动机”。同时，中国经济持续向高质量发展转型，各类先进生产要素不断集聚，将成为外资企业实现业务升级的重要推动力。

正因如此，在全球跨国投资低迷的大背景下，中国吸引外资规模仍处于历史高位。今年前10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%。

(责编：艾雯、燕勐)

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