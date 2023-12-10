王宏彬

新华社北京12月10日电 美国媒体8日援引以色列官员的话报道，以军在加沙地带南部最大城市汗尤尼斯的军事行动可能还将持续三四周。

一名不愿公开姓名的以色列国防部高级官员告诉美国Axios新闻网站，以方认定巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导层藏在汗尤尼斯，以军在该战略重镇的战斗“才刚刚开始”，作战的高烈度阶段将持续三四周。

12月7日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，巴勒斯坦人查看遭以军袭击后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

这名官员称，美国并未给以军在加沙地带的军事行动设置期限，但期望以军“速战速决”以避免更多平民伤亡。美方希望以军在12月底前结束在加沙地带的高烈度作战，而以军所设目标是明年1月底。

以军总参谋长赫齐·哈莱维3日说，以军2日开始在加沙地带南部展开作战行动。他5日宣布，以军在加沙地带的地面行动进入“第三阶段”。以军已进入汗尤尼斯中心地带，并与巴方武装人员展开“地面行动开始以来最激烈”的交火。

据美联社分析，以军行动第一阶段是持续轰炸整个加沙地带，打击哈马斯的军事设施；第二阶段着重摧毁哈马斯在加沙地带北部的军事能力，重点是夺取加沙城；第三阶段则是攻打加沙地带南部。

这是12月8日在加沙地带南部城市拉法拍摄的临时营地。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列国防部拒绝评论Axios的报道。美国白宫国家安全委员会则用外交辞令回应，称以军行动由以方决定，美方将继续予以支持。

联合国安全理事会8日表决一份巴以局势决议草案，内容包括呼吁在加沙地带实现人道主义停火，但遭美国一票否决。阿拉伯联合酋长国、俄罗斯等多国批评美方罔顾冲突导致的平民伤亡。

据加沙地带卫生部门数据，截至8日，本轮巴以冲突已造成超过1.74万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。以色列方面说，本轮冲突造成约1200名以色列人死亡。（王宏彬）

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