惠晓霜

新华社北京12月10日电 多家日本媒体9日报道，执政党自民党的派系“黑金”丑闻越闹越大，党总裁、首相岸田文雄可能撤换内阁官房长官松野博一。

共同社、日本广播协会（NHK）等媒体援引消息人士的话报道，不仅松野博一可能下台，而且内阁和自民党领导层也可能改组。

9月13日，日本首相岸田文雄在东京的首相官邸召开新闻发布会。新华社发（Pool图片，加藤一生摄）

自民党最大派系“清和会”近日曝出秘密资金丑闻。“清和会”先前由前首相安倍晋三领导，又称“安倍派”。安倍于2022年遇刺身亡。

根据报道，这一派系向所属国会议员下达销售指标，要求他们以每张2万日元（约合989元人民币）的价格出售政治筹款集会入场券。如果销售所得超过指标，相关议员可获得回扣。至少从2018年至2022年，该派系未按规定把相关收入入账，秘密资金累计总额约1亿日元（494万元人民币）。东京地方检察厅特别搜查部已经以涉嫌违反《政治资金规正法》启动调查。

11月2日，在日本东京首相官邸，日本首相岸田文雄在新闻发布会后离开会场。新华社发（Pool图片，太田洁摄）

日本广播协会9日援引消息人士的话报道，“安倍派”议员中，多数拿了这类回扣且没有入账，包括该派系6名核心成员。除松野博一外，其余5人分别为前文部科学大臣、“安倍派”主席盐谷立以及自民党国会对策委员长高木毅、自民党政务调查会长萩生田光一、经济产业大臣西村康稔、自民党参议院干事长世耕弘成。

据日媒报道，除“安倍派”，自民党内其他派系也存在同样做法。

日媒评论说，岸田政府支持率已经跌至30%以下，为执政以来最低水平。秘密资金丑闻势必加深选民对日本政治和自民党的不信任，恐将进一步拉低岸田政府支持率。（惠晓霜）

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