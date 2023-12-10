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中美等国教育界人士研讨国际教育交流合作

2023年12月10日09:13 | 来源：新华网
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新华社纽约12月8日电（记者兴越 刘亚南）美国哥伦比亚大学教育学院国际研究所百年纪念学术研讨会8日在纽约举行。中美等国专家学者就高等教育国际交流合作、国际教育理论与实践、跨学科视角推动国际教育发展等议题展开交流研讨。

此次研讨会以“文化教育交流促进共同利益”为主题，由哥伦比亚大学教育学院中国教育研究中心和教育学院全球事务办公室共同主办。据介绍，哥伦比亚大学教育学院国际研究所于1923年成立，面向国际学生进行课程设置，致力于促进各国教育领域交流。1938年后，国际研究所不再作为一个单独机构存在，但其核心理念和功能被继续传承。

哥伦比亚大学教育学院中国教育研究中心执行主任程贺南说，国际研究所成立初期，中国学生在所有留学生中占比最高，他们深造后归国投身教育事业，其中不乏家喻户晓的教育家。

哥伦比亚大学教育学院学术副院长、教务长克丽·奥米拉在开幕致辞中回顾了国际研究所的发展历程，称其在促进各国相互理解与合作方面发挥了重要作用。

中国驻纽约总领事黄屏出席研讨会，并就中美高等教育交流合作提出三点倡议：一是进一步加强交流，以务实合作夯实中美民意基础；二是以两国启动续签《中美科技合作协定》磋商为契机，聚焦食品安全、能源安全、气候变化等共同关切开展高水平科研合作；三是扩大双方人员往来特别是青少年交流，促进中美两国人民特别是青年一代理解互信。

北京大学前党委书记闵维方在主旨发言中呼吁继续扩大国际教育交流与合作，增进全球教育工作者和广大人民之间的了解和友谊，为国际社会创造更多和谐，实现共同繁荣。

(责编：艾雯、燕勐)

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