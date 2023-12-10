新华社联合国12月9日电 中国常驻联合国副代表戴兵8日在第78届联大“加强联合国人道主义和救灾援助的协调”议题下发言，呼吁国际社会加强团结协作，共同帮助人道危机国家克服困难和挑战。

戴兵表示，全球约3.64亿人需要人道援助，人道资金需求量为559亿美元，而捐助方只提供了183亿美元，仅占总需求量的32.7%。发达国家作为负有历史责任的主要人道资金捐赠方，应及时并足额兑现捐助承诺，切实弥补人道资金缺口。

戴兵说，本轮巴以冲突爆发以来，巴勒斯坦人民，特别是加沙地带妇女和儿童大量伤亡和流离失所，社会经济陷入崩溃，基础设施遭到严重破坏，200多万加沙地带民众正陷入绝境。国际社会要以最大的紧迫感推动全面持久停火，采取更加务实有力的行动保护平民，特别是妇女儿童生命安全，尽快全面恢复人道准入。

他表示，中国始终是世界和平的维护者，共同发展的促进者，致力于推动构建人类命运共同体。中国高度重视并积极参与全球人道主义事务，支持联合国在国际人道救援中发挥组织协调作用。中方积极参加国际重大人道救援行动。未来，中方愿同国际社会一道，继续积极参与多双边人道救援行动，继续在力所能及的范围内向有需要的国家提供支持和帮助。

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