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通讯：中国杂技“奇妙之夜”让法国青少年着迷

2023年12月10日09:09 | 来源：新华网
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新华社巴黎12月9日电 通讯：中国杂技“奇妙之夜”让法国青少年着迷

新华社记者唐霁

当地时间8日晚，法国首都巴黎，可容纳4000多名观众的法国凤凰马戏团演出帐篷内座无虚席。中国大连杂技团带来的精彩表演赢得现场观众持久、热烈的掌声，他们当中大多是法国青少年。

12月8日，演员在法国巴黎举行的中国杂技“奇妙之夜”演出上表演《高椅》。新华社记者 高静 摄

12月8日，演员在法国巴黎举行的中国杂技“奇妙之夜”演出上表演《高椅》。新华社记者 高静 摄

由中国驻法国大使馆与法国凤凰马戏团合作推出的这场中国杂技“奇妙之夜”演出让观众大饱眼福。轻盈飘逸、获得过中国杂技比赛最高奖的《蹬伞》，惊险奇美、获得过法国“明日”世界马戏节金奖的《流星》，充满激情的《冬奥幻想，五人吊环》，浪漫的《天地之间，绸吊》……中国杂技的高超技巧与现代舞美设计的完美结合让演出跌宕起伏、扣人心弦。观众完全沉浸在表演中，时而屏息凝神，时而爆发出雷鸣般的掌声和喝彩声。

大连杂技团副团长杨志伟在接受新华社记者采访时说，当晚杂技团为观众带来了12个节目。考虑到2024年法国将举办奥运会，此次演出选取“体育”为主题。为吸引青少年观众，杂技团采用现代编排形式来表演传统的杂技节目。

12月8日，演员在法国巴黎举行的中国杂技“奇妙之夜”演出上表演《草帽》。新华社记者 高静 摄

12月8日，演员在法国巴黎举行的中国杂技“奇妙之夜”演出上表演《草帽》。新华社记者 高静 摄

记者在散场时遇见了11岁的亨利和8岁的伊丽丝兄妹俩，他们对《流星》《冬奥幻想，五人吊环》等节目中那些高难度的杂技动作印象深刻。

亨利告诉记者，中国杂技表演非常精彩，“现在，我特别想去中国旅行，吃一碗热汤面，然后去看杂技”。伊丽丝紧跟着说：“我也是。”

12月8日，演员在法国巴黎举行的中国杂技“奇妙之夜”演出上表演《蹬伞》。新华社记者 高静 摄

12月8日，演员在法国巴黎举行的中国杂技“奇妙之夜”演出上表演《蹬伞》。新华社记者 高静 摄

当晚，在马戏团演出帐篷的入口处，记者看到《法国高中生赴华秋令营——“我眼中的中国”摄影展》。法国学生们拍摄的关于中国历史古迹、美食以及中国人日常生活的照片和他们写下的感悟，吸引很多观众驻足观看。

法国国民教育部汉语总督学易杰在活动发言中说，20年前他的第一次中国之旅就从大连开启，他在大连学习中文，从此和中国结下不解之缘。目前，法国中小学中学习中文的学生有四五万人，中文也是法国高校和职业培训的学习语言之一，“中文已成为法中友谊的载体”。

中国驻法国大使卢沙野在致辞中表示，中法关系的累累硕果离不开两国各界友人的长期不懈努力，年轻学子是其中一支特殊的力量。“今晚，在座的大多数是法国学生。我从你们身上看到了中法友谊的未来。中国驻法使馆一直致力于推动中法青年交流，希望通过举办这样的活动，帮助你们推开了解中国的大门。希望你们有机会到中国走走看看，亲身感受当代中国和中国文化。”

(责编：艾雯、燕勐)

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