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中英等国专家围绕“全球健康治理”展开对话与交流

2023年12月10日09:05 | 来源：新华网
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新华社伦敦12月9日电（记者杜鹃 章博宁）第八届全球中国对话论坛8日在伦敦举行。中国和英国等国专家学者以线上或线下方式与会，围绕“全球健康治理”主题展开对话与交流。

据主办方之一、位于英国的全球中国学术院介绍，本届论坛包括全球健康与系统整合、全球健康治理的挑战、沟通以增进全球健康、数字空间的健康治理四大板块。全球中国学术院指出，新冠疫情暴露出当今世界在卫生健康治理体系方面的缺陷，人类健康问题是亟需通过全球合作加以应对的重大挑战。

中国驻英国大使馆公使王起在论坛上致辞说，新冠疫情给全球公共卫生和经济社会发展带来巨大影响。只有携手构建人类卫生健康共同体，才能有效维护和促进人类生命安全和健康可持续发展。

英国伦敦大学学院全球健康商学院教授卡比尔·谢赫说，数字技术正越来越广泛地被应用于医疗健康领域，应充分了解数字技术运用于卫生系统的优势与风险。英国萨塞克斯大学下属发展研究所研究员格里·布鲁姆认为，英中可以在应对人口老龄化、数字健康等领域加大交流与合作，互学互鉴。

同济大学艺术与传媒学院院长、建筑与城市规划学院长聘教授李麟学表示，健康领域日益成为整个社会关注的一个焦点。在城市规划与城市环境设计、健康城市、社区与建筑领域，新兴的大数据、智能、模拟与绿色低碳建造技术发展空间广阔。

全球中国学术院自2014年起联合英国和中国的学术机构举办全球中国对话系列论坛，致力于促进中西方跨学科、跨行业的交流研讨。

(责编：艾雯、燕勐)

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