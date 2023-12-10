新华社哈博罗内12月9日电（记者滕军伟）联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第18届常会9日在博茨瓦纳北部城市卡萨内闭幕。本届常会决定将涉及72个国家的55个项目列入联合国非物质文化遗产名录。

在今年的55个项目中，荷兰的鹿特丹夏日狂欢节，塔吉克斯坦的阿特拉斯、阿德拉斯织物生产传统知识和技能，尼日利亚的奥约州桑戈节等45个项目被列入人类非物质文化遗产代表作名录；叙利亚的传统玻璃吹制，土耳其的橄榄种植传统知识、方法和实践等6个项目被列入急需保护的非物质文化遗产名录；比利时海尔的寄养传统：基于社区的护理模式，尼古赫帕琴社群对源于瑞典的音乐和乐器制作传统的创新传播等4个项目被列入保护非物质文化遗产优秀实践名册。

本届常会4日开幕。据联合国教科文组织介绍，今年被列入非物质文化遗产名录的项目中，超半数项目的相关知识和技能主要是在家庭内部代代传承，表明非物质文化遗产是一种活态遗产，通过个体尤其是父母和子女之间的传承方式得以延续。

今年通过了12项来自撒哈拉以南非洲国家的提名，创2008年以来历史新高。安哥拉、巴哈马、喀麦隆、吉布提、格林纳达等5国首次有非物质文化遗产项目被列入联合国教科文组织活态遗产名录。

今年是联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》通过20周年。目前共有来自145个国家的730个项目被列入联合国教科文组织活态遗产名录。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会是《保护非物质文化遗产公约》的法定机关。《保护非物质文化遗产公约》旨在保护以传统、口头表述、节庆礼仪、手工技能、音乐、舞蹈等为代表的非物质文化遗产。

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