新华社巴黎12月9日电（记者张百慧）“万年凝华 熠熠重光”丝茶瓷·浙江文化和旅游主题展8日在法国巴黎中国文化中心开幕，借助实物展览和各种文化体验活动吸引众多法国民众到场观看互动。

本次展览由巴黎中国文化中心与浙江省文化和旅游厅共同主办，将持续至2024年1月。展览分为“茶韵绵亘”“瓷韵流光”“绮彩华章”三个单元，分别以浙江省的茶叶、瓷器、丝绸为主题，展示中国国家级非遗传承人和世界知名设计师的作品以及中国博物馆馆藏等重量级展品，展现了浙江省丝茶瓷文化的深厚底蕴和魅力。

浙江省副省长胡伟在现场介绍说，浙江省不仅是茶叶、丝绸与青瓷的主要发源地，也是海上丝绸之路的重要起点之一，为促进中西方贸易和文明互鉴发挥了重要作用。

世界旅游联盟副主席许澎在开幕式上说，此次展览不仅是浙江省优秀文化的现代展示与创新表达，更是中法携手推进文明交流互鉴、续写世界和合共融新篇章的精彩注脚。欢迎法国朋友借中国试行扩大单方面免签政策利好机遇，多到中国走走看看，扩大两国文旅交流。

作为巴黎中国文化中心的“常客”，法国人卡拉·克里斯蒂安当天观看青瓷瓯乐和宋式点茶表演后感到耳目一新。她说，此次展览讲述了欧洲与东方之间的贸易故事，浙江省同时拥有丝绸之路上的三大产品，“真是了不起”。

法国艺术家安德鲁·辛普津在观看点茶表演后忍不住体验了一番。他兴奋地表示，这是一次非同寻常的仪式体验，自己已经迫不及待想去浙江了解青瓷和丝绸的制作过程。

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