新华社日本大阪12月9日电（记者姜俏梅）今年是南京大屠杀惨案发生86周年。日本市民组织“延续南京记忆会”9日在大阪举行集会，呼吁日本民众结合当今世界形势重新审视南京大屠杀的历史教训和现实意义，强调不忘历史、构筑和平的重要性。

“延续南京记忆会”创始人、日本铭心会会长松冈环致辞呼吁勿忘南京大屠杀历史。她说：“我从35年前开始去南京实地调查，采访收集南京大屠杀幸存者证言，并在日本收集侵华日军老兵的证言，在此过程中痛感南京大屠杀给幸存者造成的伤痛至今仍未消失。”

随后，参加集会的全体人员起立，为在最近一年去世的南京大屠杀幸存者默哀。

在日中国学者高文军在集会上发表演讲，介绍自己与松冈环历时数年共同调查南京太平门屠杀惨案的艰辛过程。基于这一调查，松冈环出资拍摄了纪录片《太平门 消失的1300人》，再现这一惨案，几名侵华日军老兵在片中面对镜头承认了当年屠杀无辜中国百姓的历史。

集会主办方还放映了介绍美国医生罗伯特·威尔逊的电影纪录片。影片讲述了南京大屠杀期间，威尔逊冒着战火全力抢救中国受难民众的故事。

150余名日本民众参加当天集会。野村女士在集会现场告诉记者，她担忧地看到，日本学校的近现代史课程中根本没有涉及日军侵华历史，很多日本年轻人都不知道这段历史，“这是一个大问题”。

每年都来参加集会的木村先生批评日本政府对否定南京大屠杀的声音没有任何回应。他说，日本政府大幅增加防卫费，人们应该警惕朝着重蹈战争覆辙危险方向发展的苗头。

“延续南京记忆会”于2014年成立，每年定期举办关于南京大屠杀的集会。

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