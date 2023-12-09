人民网迪拜12月9日电 （记者管克江、任皓宇）12月8日，中国代表团在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角成功举办第十一届应对气候变化南南合作高级别论坛。COP28大会主席、《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书、联合国南南合作办公室主任，以及来自博茨瓦纳、乍得、基里巴斯、老挝、马拉维、尼日利亚、柬埔寨、加纳等国的部长或部长级代表出席论坛。

中国气候变化事务特使解振华表示，发展中国家是气候变化最大的受害者，应对气候变化能力弱，得到的支持不足。作为负责任的发展中大国，中国持续通过南南合作的方式，为其他发展中国家推动能源转型、提高气候韧性、推动绿色低碳发展提供切实的帮助。中方愿与其他发展中国家一道发出共同声音，维护共同利益。

中国生态环境部副部长赵英民表示，中方愿与各方携手并进，同舟共济，按照《公约》及其《巴黎协定》确定的原则和目标，与国际社会共同努力，为实现美好的未来做出中国贡献。

中方表示，COP28是气候变化多边进程中首个全球盘点年。中方将继续加大南南合作力度，为发展中国家提高早期预警能力、发展新能源提供支持。一是落实中方与世界气象组织签署的关于支持全民早期预警倡议的合作协议，通过物资援助、气候灾害风险预警培训等方式，提高发展中国家应对极端气候灾害和早期预警能力。二是落实《中非应对气候变化合作宣言》，实施“非洲光带”项目，打造中非光伏资源利用合作示范带，通过援助光伏物资、开展交流对话、联合研究、能力建设等方式，挖掘非洲光伏资源潜力，推动非洲在能源转型的同时，实现可持续发展。三是持续开展能力建设培训，中方将于2024年举办包括新能源、气候变化全球治理、气候投融资、碳市场、早期预警等主题在内的十期应对气候变化南南合作能力建设培训班，为发展中国家气候变化领域专业人员提高技术能力和管理水平提供支持。

截至目前，中国已与40个发展中国家签署48份气候变化南南合作文件，合作建设4个低碳示范区，开展75个减缓和适应气候变化项目，举办57期应对气候变化南南合作培训班，为120多个发展中国家培训2400余名气候变化领域的官员和技术人员。

《联合国气候变化框架公约》执行秘书斯蒂尔表示，南南合作对于应对气候变化十分重要，是助力发展中国家实现自主贡献目标的重要途径，应该进一步关注发展中国家在应对气候变化领域的需求，加大对发展中国家的支持。

联合国南南合作办公室主任迪马·哈提卜表示，应对气候变化南南合作对发展中国家实现绿色低碳转型尤为重要，中国提出的“一带一路”倡议为发展中国家加强气候变化合作提供了一个良好的平台和机会，做出了表率和起到了示范作用。

与会各国部长或部长级代表高度评价中国在应对气候变化南南合作方面做出的努力，赞赏中方所提供的援助，期待与中方在包括新能源、减缓和适应、气候投融资等应对气候变化领域继续加强合作。

博茨瓦纳环境、自然资源保护与旅游部长菲尔达·凯伦说，中国通过分享专业知识、提供资金支持和促进技术交流，为减少温室气体排放、增强气候适应能力和促进可持续发展的全球努力做出贡献。

老挝自然资源与环境部长本坎·沃拉吉说，中国在利用绿色低碳能源方面已成为全球引领者，同时也是南南合作的积极实践者和支持者。老中合作建设的万象赛色塔低碳示范区是环境友好型和可持续发展的样本，在减少能源消耗、碳排放、化石燃料使用等方面取得显著成效。

论坛上，中国与乍得签署了首份应对气候变化南南合作“非洲光带”项目文件，并签署了中老（挝）、中基（里巴斯）、中博（茨瓦纳）应对气候变化南南合作项目交付证书。

此外，部长级环节后还举办了“非洲光带”项目实施路径与展望、落实全民早期预警倡议的行动与展望两个专题研讨。

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