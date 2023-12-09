绿色联盟联合主席、世界自然基金会国际特使兰博蒂尼在“一带一路”绿色低碳转型合作研讨会上发言。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜12月9日电 （记者张志文）12月8日，由“一带一路”绿色发展国际联盟（简称绿色联盟）主办的“一带一路”低碳转型合作研讨会（简称“研讨会”）在阿联酋迪拜《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角举办。本次研讨会是绿色联盟首次在联合国气候变化会议期间主办的边会活动。绿色联盟理事长郭敬，绿色联盟副理事长、联合国原副秘书长索尔海姆，绿色联盟联合主席、世界自然基金会国际特使兰博蒂尼，绿色联盟常务理事、生态环境部对外合作与交流中心副主任李永红、“一带一路”绿色发展国际研究院执行院长张建宇、国检集团董事长朱连滨、中节能生态产品发展研究中心董事长廖原等代表出席会议。与会嘉宾就第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果“绿色发展投融资合作伙伴关系”建设、绿色创新驱动“一带一路”能源转型等议题开展交流讨论。

在开幕致辞中，索尔海姆表示，共建“一带一路”倡议十年来取得了巨大成就，中国为全球可再生能源发展作出了巨大贡献，也为发展中国家经济发展和绿色低碳转型带来了创新驱动。兰博蒂尼表示，中国在全球环境治理领域发挥了巨大领导力，“一带一路”倡议为共建“一带一路”国家绿色基础设施建设创造了重要投资机会。李永红对中外合伙长期以来对绿色联盟的大力支持表示感谢，希望围绕绿色发展投融资合作伙伴关系、“一带一路”生态环保人才互通计划等第三届高峰论坛绿色领域相关成果加强务实合作。

与会中外嘉宾表示，共建“一带一路”为全球特别是发展中国家绿色低碳转型带来了巨大机遇，希望携手为发展中国家提供更多“小而美”的绿色低碳项目，发挥好绿色发展投融资合作伙伴关系作用，加大“一带一路”能源创新合作力度，为推动全球应对气候变化合作作出更大贡献。

来自中国节能环保集团、国检集团、水电水利规划设计总院、英国儿童投资基金会、世界自然基金会、菲律宾气候与可持续城市研究所、巴基斯坦—中国研究院、美国环保协会、气候脆弱国家财政部长论坛、C40城市气候领导联盟等中外研究机构、非政府组织及企业的50余名代表出席研讨会。

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