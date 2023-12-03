人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

 “约中共建‘一带一路’前景广阔，意义深远” 

——访约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾

2023年12月03日10:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜12月2日电 （记者管克江）近日，中国驻约旦大使陈传东与约旦计划和国际合作大臣扎伊娜·图坎分别代表两国政府，在约旦首都安曼签署中约两国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾接受人民网记者采访时表示，这份谅解备忘录的签署，意味着约旦与中国在深化双边合作、巩固经济政治关系上迈出了战略性一步，也标志着所有阿拉伯国家都加入了共建“一带一路”倡议，具有重要意义。

哈桑·达贾说，十年前，中方共建“一带一路”倡议，旨在通过发展交通网络和基础设施等，加强共建国家之间的贸易、投资和文化等交流。如今，共建“一带一路”倡议成为广受欢迎的国际公共产品。在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，约中两国签署谅解备忘录，体现了双方深化经济联系和基础设施合作的承诺。约方期待，通过加强与中国的投资合作，显著提升约旦的基础设施水平，推动道路、港口和物流网络升级，进而加快约旦经济发展，增强其在国际舞台上的竞争力。

哈桑·达贾表示，“一带一路”倡议同约旦经济现代化愿景战略对接，将为双方各领域务实合作打开机遇之门，更好地造福两国人民。

资料显示，今年前7个月，中约两国双边贸易额达约35亿美元，中国自约旦进口额增长约25%，位于卡拉克、总投资额约1亿美元的金城陶瓷厂进入第一期生产阶段。中国三峡南亚投资有限公司在约旦收购了四家可再生能源发电站，增强了人们对约旦清洁能源市场的兴趣。中国产电动汽车广受约旦消费者青睐，占据约旦电动汽车市场约80%份额。

哈桑·达贾表示：“约中共建‘一带一路’前景广阔，意义深远，不仅将深化双方的经贸联系，也将促进两国间的文化交流，增进两国民众友谊与民心相通，并为地区的稳定与繁荣发挥更大作用。”（实习生闫梦参与采写）

(责编：曹欣悦、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部