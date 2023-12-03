人民网迪拜12月2日电 （记者管克江）近日，中国驻约旦大使陈传东与约旦计划和国际合作大臣扎伊娜·图坎分别代表两国政府，在约旦首都安曼签署中约两国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾接受人民网记者采访时表示，这份谅解备忘录的签署，意味着约旦与中国在深化双边合作、巩固经济政治关系上迈出了战略性一步，也标志着所有阿拉伯国家都加入了共建“一带一路”倡议，具有重要意义。

哈桑·达贾说，十年前，中方共建“一带一路”倡议，旨在通过发展交通网络和基础设施等，加强共建国家之间的贸易、投资和文化等交流。如今，共建“一带一路”倡议成为广受欢迎的国际公共产品。在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，约中两国签署谅解备忘录，体现了双方深化经济联系和基础设施合作的承诺。约方期待，通过加强与中国的投资合作，显著提升约旦的基础设施水平，推动道路、港口和物流网络升级，进而加快约旦经济发展，增强其在国际舞台上的竞争力。

哈桑·达贾表示，“一带一路”倡议同约旦经济现代化愿景战略对接，将为双方各领域务实合作打开机遇之门，更好地造福两国人民。

资料显示，今年前7个月，中约两国双边贸易额达约35亿美元，中国自约旦进口额增长约25%，位于卡拉克、总投资额约1亿美元的金城陶瓷厂进入第一期生产阶段。中国三峡南亚投资有限公司在约旦收购了四家可再生能源发电站，增强了人们对约旦清洁能源市场的兴趣。中国产电动汽车广受约旦消费者青睐，占据约旦电动汽车市场约80%份额。

哈桑·达贾表示：“约中共建‘一带一路’前景广阔，意义深远，不仅将深化双方的经贸联系，也将促进两国间的文化交流，增进两国民众友谊与民心相通，并为地区的稳定与繁荣发挥更大作用。”（实习生闫梦参与采写）

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