人民网曼谷12月2日电（记者孙广勇）12月1日，中国人民解放军第九批援老医疗专家组（以下简称医疗队）在老挝首都万象获颁老挝人民军二级英勇勋章，以表彰他们在老挝医疗援助中的卓越贡献。

老挝国防部副部长占通在授勋仪式上对医疗队在老期间的工作表现给予高度赞誉，称赞医疗队秉持着医者仁心，不仅以精湛医术治愈了疾病，还在老挝人民军103总医院成立了老挝首个胸痛中心，推动开展了首届万象心血管疾病学术交流会议等，并为老挝医疗事业开创了多个“首例”，更在医疗技术、管理经验等方面传授了先进理念，以实际行动为老挝军民医疗健康事业的可持续发展贡献力量。

老挝人民军103总医院院长对医疗团队成员的奉献精神表示由衷敬佩，认为他们的辛勤付出不仅挽救了生命，更为老挝军民和社会健康构建了坚实的防线。

医疗队队长蔡越在授勋仪式上表示，这份来之不易的荣誉是对援外医疗队全体成员努力付出的充分肯定和最好回馈，今后将以更加昂扬的斗志投入到未来的医疗事业中。

中国驻老挝大使馆武官李兵对医疗队的工作给予高度评价，称医疗队秉持着优良的作风，用实际行动推动着老挝医疗卫生事业的发展，为中老卫生健康共同体建设作出了突出贡献。

老挝人民军103总医院是中国参与援建的一所综合性医院。2019年初中国国防部援建的综合医疗楼正式启用，并成批次向老挝人民军103总医院派遣医疗专家组。第九批医疗专家组于2023年6月抵达老挝首都万象开展工作，创造性完成了多项老挝首例手术和疑难危重病例的诊治工作，通过讲座带教培养医护骨干力量，全面提升103总医院的医疗护理水平。

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