新华社耶路撒冷12月2日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡2日说，以军将扩大在加沙地带的地面行动，直到实现所有目标。

内塔尼亚胡当天在特拉维夫基里亚军事基地举行的新闻发布会上说，在7天临时停火期间，巴勒斯坦武装人员已释放110名被扣押人员，其中包括24名外国公民。他说，如果不继续在加沙地带的地面行动，就不可能解救被扣押人员，他已指示以国防军“以越来越激烈的程度”恢复战斗。

以色列军队2日袭击了加沙地带400多个目标，主要集中在加沙地带南部的汗尤尼斯和北部的拜特拉希亚。以军发布通报说，以军战机当天炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级指挥官维萨姆·费尔哈特。

同日，以色列与加沙地带接壤地区以及特拉维夫等中部城市遭到来自加沙地带的火箭弹袭击，以色列北部边境地区遭到黎巴嫩真主党多枚火箭弹和迫击炮袭击，以军袭击黎巴嫩真主党多处目标予以回应。

当地时间12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军同日恢复与哈马斯的战斗。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门2日发布的数据，自10月7日本轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过1.5万名巴勒斯坦人丧生、4万余人受伤。以色列官方发布的数据说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

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