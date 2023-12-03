人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列总理：将扩大在加沙地带的地面行动

2023年12月03日09:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷12月2日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡2日说，以军将扩大在加沙地带的地面行动，直到实现所有目标。

　　内塔尼亚胡当天在特拉维夫基里亚军事基地举行的新闻发布会上说，在7天临时停火期间，巴勒斯坦武装人员已释放110名被扣押人员，其中包括24名外国公民。他说，如果不继续在加沙地带的地面行动，就不可能解救被扣押人员，他已指示以国防军“以越来越激烈的程度”恢复战斗。

　　以色列军队2日袭击了加沙地带400多个目标，主要集中在加沙地带南部的汗尤尼斯和北部的拜特拉希亚。以军发布通报说，以军战机当天炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级指挥官维萨姆·费尔哈特。

　　同日，以色列与加沙地带接壤地区以及特拉维夫等中部城市遭到来自加沙地带的火箭弹袭击，以色列北部边境地区遭到黎巴嫩真主党多枚火箭弹和迫击炮袭击，以军袭击黎巴嫩真主党多处目标予以回应。

　　当地时间12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军同日恢复与哈马斯的战斗。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门2日发布的数据，自10月7日本轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过1.5万名巴勒斯坦人丧生、4万余人受伤。以色列官方发布的数据说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部