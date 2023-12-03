新华社洛美12月2日电（记者孙毅）瓦加杜古消息：布基纳法索过渡政府新闻办公室2日说，布基纳法索和尼日尔已决定退出萨赫勒五国集团所有机构。

布基纳法索过渡政府新闻办公室2日发布消息说，根据布基纳法索与尼日尔1日签署的联合声明，两国在深入审查萨赫勒五国集团及其运作情况后，决定从11月29日起退出萨赫勒五国集团所有机构，包括其联合反恐部队。

声明说，萨赫勒五国集团成立的初衷是促进萨赫勒地区的安全和发展，但成立9年来仍难以实现这一目标。布基纳法索和尼日尔坚定致力于实现萨赫勒地区的长治久安，两国愿承担退出萨赫勒五国集团的责任。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的狭长地带。近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。萨赫勒五国集团2014年成立，成员国包括布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔。2017年，萨赫勒五国集团联合反恐部队正式启动。2022年5月15日，马里过渡政府宣布退出萨赫勒五国集团所有机构，包括其联合反恐部队。（参与记者：张健）

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