12月2日，习近平主席特别代表、中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席在迪拜举行的“77国集团和中国”气候变化领导人峰会并发表致辞。新华社记者 燕雁 摄

新华社迪拜12月2日电（记者陈梦阳 苏小坡）12月2日，习近平主席特别代表、中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席在迪拜举行的“77国集团和中国”气候变化领导人峰会并发表致辞。

丁薛祥表示，在《巴黎协定》首次全球盘点的历史时刻，77国集团主席国古巴倡导举办此次峰会，意义重大。中国作为世界上最大的发展中国家，始终与广大发展中国家一路同行。习近平主席强调，“77国集团和中国”是发展中国家重要合作平台。这些年，中国积极稳妥推进碳达峰碳中和，在承担自身国际义务的同时，努力为发展中国家应对气候变化提供帮助。中国扎实推进应对气候变化南南合作和绿色“一带一路”建设，受到发展中国家普遍欢迎。

丁薛祥强调，完善全球气候治理依然任重道远，77国集团和中国理应进一步发出共同声音，维护共同权益。要共同推动可持续发展，强化绿色转型发展战略对接，加强互帮互助，探索发展和保护相协同的新路径；共同捍卫多边主义，坚定维护《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》确定的目标和原则；共同促进公平正义，推动落实气候资金、形成全球适应目标框架等取得实质性进展，充分发挥新建立的损失与损害基金作用。中国愿与广大发展中国家风雨同舟、密切合作，携手迈向绿色低碳的美好未来。

古巴国家主席迪亚斯－卡内尔、巴西总统卢拉、联合国秘书长古特雷斯等在峰会上发表致辞。

当天，丁薛祥同纳米比亚总统根哥布进行了简短交谈，并会见了联合国气候变化迪拜大会主席、阿联酋气候变化事务特使苏尔坦，美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。

会见苏尔坦时，丁薛祥祝贺阿联酋此次办会取得丰硕成果。他表示，中国与阿联酋两国都是发展中国家，同时分别为生物多样性公约、气候变化公约的主席国，双方要加强沟通协调，共同推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。苏尔坦表示，感谢中方对联合国气候变化迪拜大会的大力支持，赞赏中国为全球可持续发展所作重要贡献，期待中国在应对气变国际合作中继续发挥引领作用。

会见盖茨时，丁薛祥表示，中美都是全球气候治理的重要参与方，双方共同推动了《巴黎协定》的达成、生效，近日达成《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，受到国际社会广泛赞誉。中方愿同盖茨基金会加强合作，为全球绿色转型、全球发展事业作出更多贡献。盖茨表示，愿同中方在应对气候变化、农业、健康卫生等领域开展更加紧密合作，提升研发创新能力，取得更多务实成果。

丁薛祥来到中国代表团在会场设立的“中国角”，参观中国应对气候变化政策与行动展览，与工作人员互动交流，勉励大家充分运用新媒体等方式宣介中国应对气候变化的创新举措和显著成效，积极推动绿色低碳转型国际合作。“中国角”于11月30日开馆，将持续11天，举办100多场活动。

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