新华社联合国12月2日电（记者尚绪谦）联合国安理会12月1日通过两项决议，解除对索马里联邦政府的武器禁运，同时延长针对索马里“青年党”的制裁措施。

安理会当天通过第2713号和第2714号决议，分别涉及延长对索马里“青年党”制裁和解除对索马里联邦政府武器禁运的内容，另外敦促索马里联邦政府继续加强武器弹药管理。

中国常驻联合国副代表戴兵在两项决议通过后的解释性发言中说，中国对两项决议草案投了赞成票。中方欢迎这两项决议根据索马里联邦政府和部分安理会成员的要求，实质性解除了对索联邦政府的武器禁运，强化了对索马里“青年党”的制裁。中方相信，索马里会以此为契机，加强安全能力建设，完善武器弹药管理，积极开展反恐行动，为维护国家安全稳定注入新的动力。

戴兵说，需要指出的是，决议仍然要求索马里联邦政府向安理会提交进口武器清单，这样的限制措施对索联邦政府加强安全能力建设构成不必要的障碍，仍有必要改进和完善。同时，决议对个别西方国家在索马里的军队进口武器继续给予特殊豁免，这是双重标准，不符合公平和非歧视的原则，也不利于维护安理会制裁机制的权威。希望安理会在今后的讨论中更加平衡、透明地处理有关问题。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

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