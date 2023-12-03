新华社广州12月2日电 聚焦发展，共迎挑战，提振信心。第五届世界媒体峰会开幕之际，多国媒体人士和与会代表纷纷寄语，期待峰会继续发挥重要交流平台作用，促进媒体互学互鉴、团结发展，在时代变革中把握机遇，展现担当。

重要交流互鉴平台

“构建互信”“促进交流”“学习互鉴”……世界媒体峰会的平台作用为各国媒体所重视，认为这一机制是当前形势下全球传媒行业交流、回顾与展望的重要桥梁。

俄罗斯金砖电视台台长然娜·托尔斯季科娃说，媒体在筑牢国际关系、促进国际交流等方面发挥着越来越重要的作用，架起文明交流互鉴的“桥梁”。“本届峰会既是展示各国媒体工作的难得良机，也是寻找媒体合作伙伴、商讨未来合作项目的绝佳平台。”

白俄罗斯国家通讯社社长阿库洛维奇表示，世界媒体峰会是今年全球媒体的重要事件，将加强媒体领域的互信和建设性合作。

2023年12月2日，参会代表抵达广州南沙湾滨海会议中心。（新华社记者梁旭摄）

“本届峰会将为各国媒体交流思想、沟通意见、分享媒体领域的最新发展提供一个重要舞台，将加强媒体间的合作交流。”伊拉克新闻集团总裁顾问穆罕默德·拉什克表示。

共迎时代变革挑战

当前，世界新闻业面临虚假信息泛滥、技术革新重塑新闻业态等挑战和压力。如何携手应对时代挑战，成为与会各方共同关心的话题。

就人工智能等新技术带来的机遇和风险，法新社亚太区总裁迈克尔·梅因维尔表示，人工智能可以提高媒体机构的生产力，但媒体机构必须以负责任的态度应用人工智能。

俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫坦言，当前传统媒体的确面临严峻挑战。过去两年来，俄罗斯约有300家报纸、杂志等停止运营。为适应新形势发展，俄罗斯历史最悠久的报纸之一《劳动报》也在积极打造网站和社交媒体等发布平台。

他说，人们如今处在一个复杂环境中，周边存在大量未经证实的信息和各种“噪音”，这使得记者在媒体层面的相互接触至关重要，而世界媒体峰会为各国媒体提供了倾听各方观点的机会。

深耕国际新闻多年的古巴拉美社社长冈萨雷斯说，当今世界面临假新闻和错误信息泛滥的挑战，全球媒体应坚持客观真实，维护公理正义，推动人文交流，增进彼此理解，架设文明互学互鉴桥梁。

放大全球南方声音

在百年未有之大变局加速演进的当下，全球南方力量不断上升，影响力显著增强。多位来自发展中国家的媒体代表表示，世界媒体峰会有利于促进媒体间的“南南合作”，放大全球南方声音，进而推进全球共同发展。

阿根廷美洲通讯社社长贝尔娜达·略伦特表示，在国际媒体尤其是在发展中国家媒体之间建立互信合作，有助于国家间的信息沟通。媒体间“南南合作”有利于发展中国家在各个层次增进了解、开展合作。

冈萨雷斯表示，拉美社期待与其他媒体一道，进行客观、负责任的报道，传递发展中国家的声音，携手应对全球南方面临的挑战。

2023年12月2日，一名志愿者在广州南沙湾滨海会议中心布置会场。（新华社记者李明摄）

南非独立传媒集团董事长伊克巴尔·瑟弗强调，发展中国家的声音应该被听到，这也是媒体应发挥的作用。出席本届峰会的媒体应努力推动全球共同发展。

展望对华合作前景

与会代表认为，中国在推动全球传媒合作方面发挥重要作用，期待进一步深化对华媒体合作。

莫罗佐夫表示，俄中媒体合作还有进一步发展空间，尤其在信息混乱、全球媒体话语权不平衡的情况下，应共同推动传播公正、不带偏见的信息。

“通过合作，我们可以应对传媒业共同面临的最紧迫挑战，探讨新技术带来的机遇。”美联社副社长陈炎权说。

黎巴嫩新闻部长齐亚德·马卡里高度肯定黎中媒体合作，认为这是黎中友好的纽带和连接两国民心的桥梁，期待同中国加强媒体领域合作，为双方带来更加全面的机遇。

略伦特认为，中国近年来的发展和现代化进程令人印象深刻。“中国式现代化如何转化为全人类福祉的故事值得我们媒体更好地传播。”（执笔记者：张代蕾、徐超、杨天沐）

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