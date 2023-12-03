新华社北京12月2日电 综述：中国在全球供应链中的地位不可替代

新华社记者

首届中国国际供应链促进博览会11月28日至12月2日在北京举行。作为全球第一个以供应链为主题的国家级展会，链博会汇集中外500多家企业机构，整合清洁能源链、数字科技链等5大产业链和供应链服务展区。多国人士表示，当前全球供应链面临重构，而中国持续为构建安全稳定、畅通高效、开放包容和互利共赢的全球产业链供应链体系发挥重要作用。

链博会上发布的《全球供应链促进报告》认为，当今世界经济复苏艰难、经济全球化遭遇逆流，全球供应链面临重构，全球供应链发展呈现区域化、多元化、数字化和绿色化四大趋势。

数字化进程推动全球供应链重构。联合国贸易和发展会议贸易便利化处负责人波尔·汉森表示，该机构持续关注通过数字化解决方案，实现更加多元和更高水平的全球供应链体系，并期待通过政府和私营部门共同努力，开展多边合作，实现联合国可持续发展目标。

绿色化是当前全球供应链发展的另一趋势。面对当下全球供应链格局进入深度调整的新阶段，中国正牢牢把握绿色转型发展模式，而马士基集团等知名跨国企业也希望通过此次链博会紧抓新能源、智能网联等转型机遇，携手中国和全球的合作伙伴，为全球绿色产业链供应链的稳定和发展注入新动力。

链博会上，中国在全球产业链供应链中发挥的作用备受肯定。世界土耳其商务理事会中国事务顾问法陆克表示，中国以其强大的产业和生产能力，在全球供应链中发挥积极作用。绿色农业、新能源汽车、人工智能等领域将成为未来全球经济发展的新着力点，中国在这些领域也发挥着关键作用。

“中国在全球供应链中的地位不可替代。”中国美讯（深圳）信息技术咨询有限公司首席执行官克里斯·佩雷拉指出，中国制造业自动化程度高、市场庞大，在原物料采购、零组件生产等环节拥有成本优势。

越南阳光联合股份有限公司品牌经理阮氏棉荷表示，中国经济与全球供应链深度融合，中国的制造业、市场体量以及通联的物流网络促进全球产业链供应链各要素有效合理运行。中国对供应链基础设施和数字经济的投资提升了全球供应链的运行效率。

链博会为巩固和加强全球产业链供应链合作提供了重要平台。匈牙利驻华大使白思谛对记者表示：“互联互通符合我们的共同利益，相信这也是举办链博会的意义所在。”

意大利萨萨里大学教授普利尼奥·因诺琴齐认为，全球地缘政治形势对供应链稳定带来深刻影响，这再次向人们强调保持开放与合作的重要性。

针对所谓“供应链转移”的论调，美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔对记者表示，中国的许多产品不仅价格优惠，而且质量好、交货快，一些人排斥中国产品的企图不会成功，“供应链转移”的结果是雷声大、雨点小。（参与记者：马则刚、刘学、包雪琳、王佳琳、熊茂伶）

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