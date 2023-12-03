新华社开普敦12月2日电 专访：“第五届世界媒体峰会的召开恰逢其时”——访南非独立传媒集团董事长瑟弗

新华社记者王雷 王晓梅

当今世界正面临艰难时期，“第五届世界媒体峰会的召开恰逢其时”，南非独立传媒集团董事长伊克巴尔·瑟弗日前接受新华社记者专访时说。

11月7日，南非独立传媒集团董事长伊克巴尔·瑟弗在南非立法首都开普敦接受新华社记者专访。新华社记者王雷摄

代表南非独立传媒集团出席第五届世界媒体峰会的瑟弗认为，本届峰会让全球媒体组织齐聚一堂并分享各自想法，“这是一场非常重要的盛事”。

瑟弗指出，媒体传播事实与真相有利于世界的和平与繁荣。报道当前地区冲突时，媒体需要让受众认识到武装冲突对当今世界毫无益处。只有媒体传播事实真相以及相互协作、和平共处、和谐共生理念时，世界才能进步。

瑟弗认为，媒体的责任是成为社会变革和发展的推进剂，推动实现共同繁荣。他希望与会媒体增进相互了解，在面对全球性挑战时更加密切地合作，共享知识、信息和技术，从而触达更广泛的受众。

瑟弗表示，发展中国家的声音应该被听到，这也是媒体应发挥的作用。出席本届峰会的媒体应努力推动全球共同发展。

他说，中国和非洲国家可以以互惠互利的方式实现共同发展，从而让包括南非在内的金砖国家、全球南方国家的人民过上更好的生活，创造更美好的未来。

瑟弗曾20多次访华，目睹了中国式现代化取得的成就。他说，体量巨大的中国以他未曾见过的速度推进现代化建设，堪称奇迹。

瑟弗高度肯定中国的发展模式和中国特色社会主义事业。谈及中国与其他国家相处之道时，他说，从共建“一带一路”倡议中可以看到，中国尊重也希望“一带一路”合作伙伴能够以最适合自身国情的方式发展，“这就是中国能够同其他国家和平共处、携手世界努力创造美好未来的原因”。

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