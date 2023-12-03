新华社北京12月2日电 题：以决心和智慧为全球气候治理贡献力量

新华社记者高文成 陈梦阳

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）正在阿联酋迪拜举行。中国坚持绿色低碳高质量发展，推动应对气候变化国际合作，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，是应对气候变化的积极倡导者和坚定行动派，以决心和智慧为全球气候治理贡献力量。

这是11月29日在阿联酋迪拜拍摄的联合国气候变化大会“中国角”。新华社记者 王东震 摄

中国大力推进绿色发展，2022年二氧化碳排放强度比2005年下降超过51%，新能源汽车产销量稳居全球第一，保有量超过1800万辆、占世界一半以上。中国深入推进能源革命，非化石能源装机占比提高至50.9%，全面停止新建境外燃煤电厂，供应了全球50%的风电和80%的光伏设备。中国积极推进应对气候变化国际合作，安排应对气候变化南南合作专项资金超过12亿元人民币，支持广大发展中国家提升应对气候变化能力。联合国秘书长古特雷斯表示，联合国积极评价中国推进碳达峰碳中和作出的努力和重要贡献，愿同中国加强交流合作，共同应对气候变化挑战。

这是11月30日在阿联酋迪拜拍摄的联合国气候变化迪拜大会开幕现场。新华社记者 王东震 摄

气候变化挑战面前，人类命运与共，各方应增强共同应对的决心和能力。中方主张：践行多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》确定的目标和原则，加强团结合作，实现互利共赢；加速绿色转型，积极提高可再生能源比例，推动传统能源清洁低碳高效利用，加快形成绿色低碳生产方式和生活方式；强化落实行动，充分兑现已有承诺，特别是发达国家应切实加大对发展中国家的资金、技术、能力建设支持，以行动化愿景为现实。面对人类共同的挑战，中国立场契合国际社会呼声。COP28主席苏尔坦·贾比尔说，本届大会将致力于解决气候资金问题，让全球南方无需在发展和气候行动二者间做选择。他呼吁与会各方围绕议程团结起来，恢复对多边主义的信心。

大道不孤，众行致远，期待更多国家一道做全球气候治理的行动派，携手共建清洁美丽世界。

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