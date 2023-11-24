人民网布鲁塞尔11月24日电 （记者牛瑞飞）23日，中国驻欧盟使团与欧洲知名智库“欧洲之友”、中国公共外交协会在布鲁塞尔共同举办第十一届中欧论坛。论坛以“中欧全面战略伙伴关系二十周年回顾与展望”为主题，重点围绕中欧关系未来发展、欧盟“去风险”政策等进行深入研讨。中欧政商学界代表近300人线上线下参会。

中国驻欧盟使团团长傅聪作主旨发言，他表示，中欧建立全面战略伙伴关系二十年，给双方带来实实在在的利益。当前，国际形势变乱交织，中欧应树立正确认知、推进交流对话、坚持开放合作、共迎全球挑战，努力打造中欧关系“升级版”，为世界和平繁荣注入更多信心和动力。傅聪强调，中国是现行国际秩序的受益者和维护者，中欧之间没有根本利害冲突，中欧绝不是对手，更不是制度性对手。中国坚定不移深化改革开放，推进高质量发展，今年以来中国经济持续回升向好，将为欧洲企业提供广阔发展空间。

欧委会贸易总司副总司长普拉特表示，欧中关系具有全球影响。双方应加强接触沟通，增进理解互信，妥善处理彼此关切。

中国公共外交协会副会长罗林泉表示，中方愿同欧方加强人文交流，夯实双边关系民意基础。

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