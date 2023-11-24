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综述：美国OpenAI公司高层震荡引发关注

2023年11月24日08:51 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶11月22日电 综述：美国OpenAI公司高层震荡引发关注

新华社记者谭晶晶

近日，美国人工智能公司“开放人工智能研究中心”（OpenAI）高层出现人事震荡：该公司创始人之一、前首席执行官萨姆·奥尔特曼“被离职”，之后加盟美国微软公司，短短几日后重返OpenAI担任原职。这一系列变动持续发酵，引发业界和公众关注。

作为全球知名的人工智能研究机构，OpenAI近年来一直是最受关注的科技公司之一。约一年前，OpenAI推出大语言模型ChatGPT，掀起了生成式人工智能的热潮，奥尔特曼也成为科技界风云人物。

17日，OpenAI董事会突然宣布，奥尔特曼辞去首席执行官并退出董事会，与其同为OpenAI创始人的格雷格·布罗克曼辞去董事会主席一职。董事会在一份公报中称，奥尔特曼离职是董事会经审议后作出的决定。董事会认为“他在与董事会的沟通过程中没有始终保持坦诚，妨碍了董事会履行职责的能力”。董事会不再相信他有继续领导OpenAI的能力。

美国有线电视新闻网援引消息人士的话报道，引发此次震荡的一个关键因素是奥尔特曼和OpenAI董事会成员之间的紧张关系。奥尔特曼在开发人工智能方面态度较为激进，而董事会成员则希望能更加谨慎地采取行动。尽管奥尔特曼经常在公开场合指出要警惕人工智能带来的风险，但私下一直在推动公司更快地将产品推向市场，通过销售产品获利。

在奥尔特曼“被离职”仅两日后，美国微软公司首席执行官纳德拉19日在社交媒体X（原推特）平台上宣布，奥尔特曼将加盟微软，领导新的高级人工智能研究团队。布罗克曼以及他们在OpenAI的同事也将一起加盟微软。微软期待迅速采取行动，为这一研究团队取得成功提供所需的资源。

奥尔特曼对此表示，他和纳德拉的首要任务仍是确保OpenAI继续蓬勃发展。

舆论认为，奥尔特曼的加盟无疑将为微软人工智能部门注入新的活力，也将进一步推动微软在人工智能领域的布局。

据美国媒体报道，奥尔特曼“被离职”后，数百名OpenAI员工发表公开信要求公司董事会辞职，指责其对于奥尔特曼的解雇处理不当，并威胁要从OpenAI辞职，与奥尔特曼一起跳槽到微软。

21日，事件出现“戏剧性”反转。OpenAI在X上称，该公司已“原则上达成协议”，让奥尔特曼重任OpenAI首席执行官，并组建新的董事会。

随后，奥尔特曼在X上表示，自己热爱OpenAI，过去几天所做的一切都是为了让这个团队及其使命保持一致。“当我周日晚上决定加入微软时，很明显这对我和团队来说是最好的一条路。在新董事会和萨蒂亚（纳德拉）的支持下，我期待重返OpenAI，并巩固我们与微软牢固的合作伙伴关系。”

纳德拉也发文称，对OpenAI董事会的变化感到鼓舞，相信这是通向更加稳定、信息充足、有效的管理道路上的重要第一步。他期待微软与OpenAI共同为客户和合作伙伴展现下一代人工智能的价值。

据美国媒体报道，微软是OpenAI最大投资方和重要合作伙伴。OpenAI成立至今，微软共向OpenAI投资约130亿美元。微软一直在为OpenAI提供其人工智能研发所需的强大计算能力，并协商了一系列法律和商业协议，以便在出现问题时为其提供保护。微软还与OpenAI签署了一项协议，使其能获得OpenAI开发的最尖端技术的副本。

《纽约时报》援引前微软部门高管索马西格的话称，“无论发生什么，微软都是最终的赢家”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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