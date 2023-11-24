11月21日晚，国家主席习近平出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会并发表重要讲话。习近平指出，当务之急，一是冲突各方要立即停火止战，停止一切针对平民的暴力和袭击，释放被扣押平民，避免更为严重的生灵涂炭。二是要保障人道主义救援通道安全畅通，向加沙民众提供更多人道主义援助，停止强制迁移、断水断电断油等针对加沙民众的集体惩罚。三是国际社会要拿出实际举措，防止冲突扩大、影响整个中东地区稳定。各方应该将联合国大会和安理会有关决议要求落到实处。

此前一天，阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团就巴以冲突开启国际斡旋之行，首站来到中国。代表团成员包括沙特外交大臣费萨尔、约旦副首相兼外交大臣萨法迪、埃及外长舒克里、印度尼西亚外长蕾特诺、巴勒斯坦外长马立基，以及伊斯兰合作组织秘书长塔哈。

中共中央政治局委员、外交部长王毅在与代表团会谈时表示，中方愿同阿拉伯、伊斯兰国家共同努力，为尽快平息加沙战火、缓解人道主义危机、释放被扣押人员、推动巴勒斯坦问题早日得到全面公正持久解决作出不懈努力。与会阿拉伯、伊斯兰国家外长表示，期待中国为结束巴以冲突、解决巴以问题、实现公平正义发挥更大作用。

可以说，沙特、约旦、埃及代表了本轮巴以冲突爆发以来，就停火止战积极斡旋的阿拉伯国家；印尼作为全球穆斯林人口最多的国家，也发出立即停火的明确呼声。

据沙特通讯社报道，阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团此次将访问数个联合国安理会常任理事国。国际媒体都注意到代表团将中国作为此行第一站，认为这证明了中国在中东地区日益上升的影响力。

本轮巴以冲突已持续一个多月，造成大量平民伤亡和人道主义灾难，并出现扩大外溢趋势，引发国际社会广泛担忧。中国政府同有关各方密切沟通，积极劝和促谈，推动停火止战，积极推动联合国安理会履行责任、发挥作用、凝聚共识。

在双边层面，王毅在同包括巴以双方在内的多国外长通电话或会见时，就巴以问题交换意见，明确阐述中方立场，发出中方呼声。

在联合国安理会这一重要多边场合，11月15日，中国作为本月联合国安理会轮值主席，推动安理会通过了本轮巴以冲突以来的首份相关决议，决议呼吁在整个加沙地带实行紧急人道主义暂停、建立人道主义走廊。阿拉伯、伊斯兰国家对中方推动安理会出台这份决议表示赞赏。

此外，中国政府中东问题特使翟隽开展穿梭外交，就巴以局势赴中东多国访问，并在埃及出席巴勒斯坦问题开罗和平峰会，在巴黎出席由法国倡议召开的支援加沙平民国际人道主义会议。

在人道主义援助方面，中国已通过巴勒斯坦民族权力机构和联合国机构提供了200万美元紧急人道主义援助，通过埃及向加沙地带提供了价值1500万元人民币的食品、药品等紧急人道主义物资，并将根据加沙人民需要，继续提供物资援助。

中方的公正立场和积极行动得到国际社会，尤其是广大阿拉伯、伊斯兰国家的高度评价。沙特、埃及、马来西亚、土耳其、阿曼、约旦等国外长在与王毅通电话时，都对中方立场行动表示赞赏和支持。

沙特外交大臣费萨尔表示，感谢中方在巴以冲突问题上主持公道，支持阿拉伯国家倡议主张，赞赏中方发挥大国作用，努力推动安理会采取行动。阿曼外交大臣巴德尔表示，高度赞赏中方在巴勒斯坦问题上秉持的公正和建设性立场。中方始终呼吁冲突各方保持克制，推动停火止战，投票支持阿拉伯国家提出的联大决议，充分体现了公平正义，显示了中国负责任的大国形象和国际领导力。

此次阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将中国作为国际斡旋的第一站，表明了对中国的高度信任，再次显示中方在巴以问题上的立场行动广受认同与肯定。

正如王毅所指出，中方在巴勒斯坦问题上没有任何私利，真诚希望巴勒斯坦问题在“两国方案”基础上得到全面公正解决，各方合理安全关切也因此得到真正彻底解决。只要有利于和平，中方都将坚定支持；只要有助于巴以和解，中方就会尽力而为。（视频：吴宝澍；文案：吴宝澍、刘赞；编辑：赵卓昀、陈丹、王申、梁尚刚、刁泽、王玉珏）

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