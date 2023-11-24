新华社耶路撒冷11月23日电 综合新华社驻外记者报道：卡塔尔外交部23日说，加沙地带将于当地时间24日上午7时起停火。以色列国防军23日宣布，以军当天继续在加沙地带开展空中和地面军事行动，并在以北部与黎巴嫩方面发生交火。

卡塔尔外交部23日说，即将释放的人质名单已交给以色列情报机构，第一批人质将于24日下午4时从加沙释放。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅发表声明说，停火将于24日7时开始，为期4天，卡桑旅等巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。

以色列国防军23日上午发表声明说，过去一天以军在加沙地带共空袭了哈马斯300多处目标，包括军事指挥中心、地下隧道、武器储存设施和制造基地，以及反坦克导弹发射场。23日早间，以空军和炮兵部队在以北部击中一处反坦克导弹目标。一枚地对空导弹前一天夜间自黎巴嫩境内发射向以色列，被以军拦截。作为回应，以军空袭了其发射器和一处武器储存站。在加沙地带附近地区和以北部与黎巴嫩交界一带，防空警报23日多次响起。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门23日发表声明说，以军当天逮捕加沙地带最大医院希法医院院长穆罕默德·阿布·萨勒米亚和多名医务人员。以军证实说，以军逮捕的萨勒米亚等人接受问询。

以色列与哈马斯此前就交换被扣押人员和加沙地带停火4天达成协议。

埃及国家新闻局局长拉什万23日早些时候表示，有关各方针对落实人道主义停火的磋商重点是，“停火协议双方需要实施和遵守的详细执行程序”，预计“停火连同所有条件将从24日开始生效”。

《以色列时报》22日报道，黎巴嫩真主党当天宣布将参与以色列与哈马斯的停火，该组织并没有参与停火谈判以及有关交换被扣押人员的协议。

利比亚外交部22日在社交媒体发表声明，呼吁哈马斯与以色列执行停火协议的所有条款，并允许人道主义救援物资进入加沙。声明表示，应通过外交努力，制止加沙地带和约旦河西岸的暴力并保护平民。

法国总统马克龙22日就巴以问题在巴黎会见了到访的沙特、埃及、约旦、巴勒斯坦、印度尼西亚、尼日利亚、土耳其外长，以及阿拉伯联盟秘书长。据法国总统府消息，马克龙在会见中表示，临时停火应为实现可持续的停火止战创造条件。

联合国秘书长古特雷斯22日通过发言人发表声明，对以色列和哈马斯达成临时停火协议表示欢迎。声明说，该协议是朝向正确方向迈出的重要一步。联合国将尽其所能支持该协议的落实，使其对加沙人道主义局势的积极影响最大化。（参与记者：王卓伦、吕迎旭、张天朗、沈丹琳、柳伟建、潘晓菁、乔本孝、尚绪谦）

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