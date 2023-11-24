新华社首尔11月23日电（记者陆睿 孙一然）韩国首尔高等法院23日就一起“慰安妇”受害者和遗属对日索赔案作出裁决，推翻一审判决，认定日本政府应支付原告所提出的赔偿金。

根据韩国首尔高等法院当天发布的资料，根据习惯国际法，应承认韩国法院对被告日本政府的管辖权是妥当的。法院认定被告在强征“慰安妇”过程中的非法行为，被告需向原告支付合理的赔偿金。

法院发布的资料还说，被告的行为在韩国民法上属于违法行为，受害者的精神损失费超过了原告在本案中主张的每人2亿韩元（1美元约合1300韩元）。

据韩联社报道，2016年12月，李容洙等“慰安妇”受害者和受害者遗属对日本政府提起诉讼，要求日方向原告每人赔偿2亿韩元。2021年4月，首尔中央地方法院以日本作为主权国家适用国家主权豁免为由驳回诉讼。

但在2021年1月，首尔中央地方法院就另一起“慰安妇”受害者向日本政府索赔案做出不同判决，要求日方向原告每人赔偿1亿韩元。由此，李容洙等原告向首尔高等法院提起上诉。

韩国官方数据显示，日本殖民统治朝鲜半岛期间，有8万至16万名朝鲜半岛女性沦为日军“慰安妇”。

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