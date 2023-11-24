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孟加拉国首家孔子课堂正式揭牌

2023年11月24日08:45 | 来源：新华网
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新华社达卡11月23日电（记者孙楠）孟加拉国首家孔子课堂山度·玛利亚姆—红河孔子课堂22日在该国首都达卡正式揭牌。

中国驻孟加拉国大使姚文、孟外交部辅秘纳兹鲁尔、中国红河学院校务委员会主席洪波、孟加拉国山度·玛利亚姆创新科技大学董事会主席穆斯塔菲祖尔，以及师生代表、在孟中资企业和华侨华人代表等百余人出席活动。

姚文在致辞时表示，此次揭牌是山度·玛利亚姆—红河孔子课堂发展的一个新起点和里程碑，希望学生们把握机会，学好汉语，传承并发扬中孟友谊。

洪波表示，红河学院愿与山度·玛利亚姆创新科技大学一道，积极开展中文教学、文化交流、师资培训、科研合作等，更好地满足孟加拉国民众学习中文、了解中华文化的需求。

穆斯塔菲祖尔表示，山度·玛利亚姆创新科技大学将携手红河学院，持续推动山度·玛利亚姆—红河孔子课堂高质量发展，使之与达卡大学孔子学院、南北大学孔子学院一起成为增进中孟民心相通、推动教育合作、深化人文交流的重要平台。

当天，山度·玛利亚姆—红河孔子课堂还举办了由红河学院学生和山度·玛利亚姆创新科技大学学生共同参与的“国家印象”绘画展开幕式和颁奖仪式。

山度·玛利亚姆—红河孔子课堂于2021年4月由红河学院和山度·玛利亚姆创新科技大学共同设立，现已有在册学员400余人。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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